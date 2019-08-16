أشرف زكي يتواجد بانتخابات الزمالك التكميلية على مقعد أمين الصندوق

شهد نادي الزمالك تقدم الفنان أشرف زكى نقيب الممثلين بأوراق ترشحه في الانتخابات التكميلية، والتي من المقرر إقامتها أحد أيام 5 أو 6 أو 7 سبتمبر، على مقعد أمين الصندوق.

وقد تفاجئ المتواجدين أثناء فتح باب الترشح للانتخابات بحضور أشرف زكى في مقر نادي الزمالك، والذي أكد للجميع حضوره لتقديم أوراق ترشحه على مقعد عضوية مجلس الإدارة، حيث تقدم زكي بتقديم أوراق ترشحه على مقعد أمين الصندوق، بعد عدة جلسات بينه وبين مسئولي نادي الزمالك، للترشح بالانتخابات التكميلية على مقعد أمين الصندوق.

الجدير بالذكر أن مجلس إدارة نادى الزمالك، قد دعا لعقد جمعية عمومية طارئة، وذلك من أجل إجراء انتخابات تكميلية لأمين صندوق و3 أعضاء لمجلس الإدارة، وذلك عقب تعديل اللائحة الداخلية، وتغيير هيكل مجلس الإدارة ليضم رئيس ونائب وأمين صندوق وسبعة أعضاء.