القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وأتليتك بلباو في الجولة الأولى من الدوري الأسباني

متابعينا الأعزاء من خلال موقعنا المتميز على الدوام عرب فور نيوز، يسعدنا أن نتواصل معكم اليوم من خلال هذا المقال عن القنوات الناقلة للمباراة، تفاصيل لقاء برشلونة وأتليتك بلباو في افتتاح مباريات الليجا الأسبانية الجولة الأولى، والتي يتطلع فيها رفاق ميسي لتحقيق الفوز، وأن تكون بدايتهم جيدة في انطلاقة الموسم الجديد، للحفاظ على اللقب للموسم الثالث على التوالي، في ظل منافسة ستكون شرسة مع النادي الملكي الطامح في الفوز باللقب.

تنطلق المباراة في الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة مساءً بتوقيت المملكة، على ملعب سان ماميس، وتنقل المباراة من خلال قنوات بي إن سبورت الرياضية HD3.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وأتليتك بلباو اليوم

المباراة القنوات الناقلة موعد المباراة ملعب المباراة حكم المباراة برشلونة* أتليتك بلباو بي إن سبورت HD3 21.00 بتوقيت القاهرة،22,00 بتوقيت المملكة. سان ماميس كارلوس جراندي

تعرف على استعدادات برشلونة للدوري الأسباني

خاض برشلونة 5 مباريات ودية تحضيرية لبداية الموسم الجديد للدوري الأسباني، كانت بداية التحضيرات هي مباراة تشيلسي الانجليزي وخسرها البارسا بهدفين مقابل هدف، ثم فاز الفريق في المباراة الثانية بنتجه ثلاثة أهداف مقابل لاشيء لفريق فيسيت كوبي، ثم كانت المباراة الثالثة ضد فريق أرسنال الانجليزي وفاز الفريق الكتلوني بهدفين مقابل هدف وحيد لأرسنال، ثم كان الختام بمبارتي السوبر الإيطالي الأسباني مع فريق نابولي، وفاز الفريق بالمبار تان بنتيجة 2-1 و 4- صفر.