موعد تسليم الكرة الذهبية 2019 من قبل الاتحاد الأوربي لكرة القدم

ننشر موعد تسليم الكرة الذهبية 219 من قبل الاتحاد الأوربي لكرة القدم، كان الاتحاد الأوربي لكرة القدم “يويفا” قد أعلن عن القائمة النهائية لجائزة أفضل لاعب فى أوربا هذا العام بعدما تم حصر القائمة فى كلا من ليونيل ميسي، لاعب فريق برشلونة وكذلك كريستيانو رونالدو، مهاجم يوفنتوس بينما جاء فان دايك مدافد ليفربول فى الترتيب الثالث قبل الإعلان عن صاحب جائزة أفضل لاعب أوربي فى وقت لاحق خلال هذا الشهر.

موعد تسليم الكرة الذهبية 2019

من المنتظر الإعلان عن صاحب الكرة الذهبية فى أوربا يوم 29 أغسطس الحالي، وكانت المنافسة قد انحصرت بين ميسي ورونالدو وفان دايك، خاصة وأن كريستيانو رونالدو قد ساهم فى حصول يوفنتوس على الدوري الإيطالي، بينما أسهم ميسي فى تتويج برشلونة فى الحصول على الدوري الإسباني، وأسهم فان دايك فى حصول ليفربول على دوري أبطال أوربا.

وكانت قائمة أفضل لاعب أوربي قد شهدت غياب محمد صلاح، حيث جاء محمد صلاح فى المركز السادس بعد كلا من ساديو ماني وأليسون بيكر، وكان محمد صلاح قد دخل الترتيب النهائي لجائزة أفضل لاعب أوربي الموسم المنقضي رفقة كلا من لوكا مودريتش وكريستيانو رونالدو، قبل ان يحسمها مودريتش العام الماضي ليفوز بجائزة أفضل لاعب فى أوربا وكذلك أفضل لاعب فى العالم.