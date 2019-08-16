ميسي ينافس على جائزة أفضل لاعب بأوربا مع لاعبين أخرين

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا” عن أسماء المرشحين للحصول على جائزة أفضل لاعب في أوروبا لموسم 2018 \2019، وهم ليونيل ميسى نجم برشلونة الإسبانى وكريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي، وفيرجيل فان ديك مدافع ليفربول الإنجليزي وذلك للتنافس على الفوز بجائزة أفضل لاعب في أوروبا لعام 2019.

حيث انه من المقرر الإعلان عن هوية الفائز بجائزة أفضل لاعب في أوروبا يوم 29 أغسطس الجاري، وذلك على هامش فاعليات توزيع جوائز الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا”.

وقد جاءت القائمة التي أعلنها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا” قائمة المرشحين للحصول على جوائز الأفضل في العام الجاري 2019، خالية من النجم المصري محمد صلاح.