تعرف على الرباعى الأفريقى فى فريق طنطا استعدادا للممتاز

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح فريق طنطا بقيادة أيمن المزين فى التعاقد مع 4 لاعبين أفارقة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية لدعم الفريق الطنطاوى فى بطولة الدورى الممتاز . وجاء الرباعى كالتالى : تاديو لوانجا لاعب وسط منتخب أوغندا . جون افيرا مهاجم منتخب كينيا . Advertisements ماريو بيرنارد جناح منتخب الجابون . ضيوف مهاجم منتخب السنغال الأوليمبي . وعاد فريق طنطا إلى للدورى الممتاز وذلك عقب تصدر المجموعة الثالثة "بحرى" بدورى القسم الثانى وبدأ الفريق بقيادة أيمن المزين فترة الإعداد للموسم الجديد خلال الأيام الماضية بخوض التدريبات الجماعية على استاد جامعة طنطا.

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