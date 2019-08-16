شكرا لقرائتكم خبر عن سمير عثمان عن أهلاويته : أنا مصري وما ليش إنتماء ..وسأستقيل فى حالة التدخل فى عملي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد سمير عثمان رئيس لجنة الحكام الجديد باتحاد الكرة أنه انتمائه تشجيعيا للنادي الأهلي أمر غير صحيح ، قائلاً : " أنا مصري وبحب بلدي فقط ، ولا أنتمي للأهلي أو الزمالك ".

أضاف عثمان فى تصريحات لقناة ON SPORT لبرنامج ملعب أون ويقدمه سيف زاهر ، لا يوجد حكم يحب الأهلي أو الزمالك أو أى نادي آخر عن نفسه ، أعمل بالتحكيم منذ أكثر من 26 سنة ولا أشغل بالي بالأهلي أو الزمالك خلال عملي كحكم.

تابع عثمان أنه سيتقدم بإستقالته من رئاسة لجنة الحكام فى حالة التدخل فى عمله من أي شخص.