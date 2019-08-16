شكرا لقرائتكم خبر عن 5 معلومات عن مباراة الزمالك وديكاداها الصومالى فى دورى أبطال إفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يلتقى الزمالك نظيره ديكاداها الصومالى فى التاسعة من مساء اليوم الجمعة، فى إطار منافسات ذهاب دور الـ64 من بطولة دورى أبطال إفريقيا، المقرر إقامتها على ستاد برج العرب بالإسكندرية.

يسعى الزمالك للعودة بقوة لمنافسات البطولة الإفريقية التى غاب عن المشاركة فيها لمدة عامين، حيث كان أخر ظهور له فى دور المجموعات عام 2017، ليشارك فى العامين التاليين فى بطولة الكونفدرالية الإفريقية، حيث ودع منافساتها من الدور التمهيدى عام 2018، وتوج باللقب لأول مرة فى تاريخه خلال النسخة المنقضية على حساب فريق نهضة بركان المغربى، بركلات الجزاء الترجيحية.

يستعرض ”الخليج 365” أبرز 5 معلومات عن مباراة الزمالك وديكاداها الصومالى..

- حكم مباراة الزمالك وديكاداها الصومالى

أسند الاتحاد الإفريقى لكرة القدم "كاف"، طاقم تحكيم أثيوبى لإدارة مباراة الزمالك وديكاداها الصومالى، فى ذهاب الدور التمهيدى للبطولة الإفريقية، حيث يدير المباراة طاقم تحكيم يتكون من تيودروس ميتيكو حكمًا للساحة ويعاونه كل من تيجل جيزواو وشيوانجيزاو تبابيل والحكم الرابع إمانويل هاليسيلاس ويراقب اللقاء الجيبوتى محمد مؤمن على.

- غيابات الزمالك أمام ديكاداها الصومالى

يدخل الزمالك مباراته أمام ديكاداها الصومالى، فى ظل غياب كل من مصطفى فتحى وخالد بوطيب وطارق حامد وفرجانى ساسى لعدم الجاهزية الفنية ومحمد أوناجم لعدم أحقيته باللعب إلا في دور المجموعات وعبد الله جمعة وأيمن حفنى للإصابة.

وتضم قائمة الزمالك 21 لاعبًا هم:

حراسة المرمى: محمد عواد ومحمد أبوجبل ومحمد صبحى.

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خط الدفاع: حمدي النقاز وحازم امام ومحمود علاء ومحمود الونش ومحمد عبد الغني ومحمد عبد السلام ومحمد عبد الشافى.

خط الوسط: محمود عبد العزيز ومحمد حسن ويوسف أوباما ومحمد عنتر وكريم بامبو ومحمود عبد الرازق شيكابالا و أحمد سيد زيزو، إسلام جابر.

خط الهجوم: أشرف بن شرقى ومصطفى محمد وعمر السعيد.

- التشكيل الموقع للزمالك أمام ديكاداها الصومالى

خرج محمود علاء مدافع الزمالك، من حسابات المشاركة فى مواجهة ديكاداها الصومالى، على الرغم من تواجده فى قائمة الأبيض للمباراة، وذلك لتجهيزه لمباراة العودة لاستعادة جاهزيته بشكل كامل.

ومن المتوقع أن يدفع طارق يحيى، المدير الفنى للزمالك الذى يتولى المسئولية الفنية بشكل مؤقت، أن يدفع بتشكيل مكون من: "محمد عواد فى حراسة المرمى، حمدى النقاز ومحمود الونش ومحمد عبد الغنى ومحمد عبد الشافى فى خط الدفاع، محمود عبد العزيز ومحمد حسن وأمامهما أشرف بن شرقى ويوسف أوباما وكريم بامبو فى خط الوسط، عمر السعيد فى خط الهجوم".

- أعداد الجماهير المقرر حضورها مباراة الزمالك وديكاداها الصومالى

حصل الزمالك على الموافقة الأمنية بحضور 10 آلاف مُشجعًا فى ستاد برج العرب للمباراة المرتقبة بين الأبيض وديكاداها الصومالى، طرح مسئولو الزمالك 10 آلاف تذكرة للجماهير على مدار اليومين الماضيين، للتسهيل على الجماهير من خلال منافذ توزيع التذاكر بمقر القلعة البيضاء بميت عقبة والإسكندرية.

- زى الزمالك أمام ديكاداها الصومالى

من المقرر، أن يرتدى الزمالك زيه التقليدى "الأبيض" أمام ديكاداها الصومالى، فيما سيرتدى حارس مرماه الطاقم الأسود، فيما يرتدى الفريق الصومالى الطاقم البنى ويظهر حارس مرماه باللون الأحمر فى المباراة.