موعد مباراة الزمالك وديكاداها اليوم 16 / 8 / 2019 والقناة الناقلة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يلتقى الزمالك مع نظيره ديكاداها الصومالى، مساء اليوم الجمعة، فى افتتاح مشوار الأبيض ببطولة دورى أبطال إفريقيا لنسخة 2019- 2020، فى المباراة التى ستقام بينهما فى ذهاب دور الـ 64 من منافسات دورى أبطال إفريقيا، المقرر إقامتها على ستاد برج العرب بالإسكندرية ولم يشارك الزمالك فى بطولة دورى أبطال إفريقيا منذ الخروج من دور المجموعات فى البطولة الإفريقية عام 2017 ليشارك فى العامين التاليين فى بطولة الكونفدرالية الإفريقية، حيث ودع منافساتها من الدور التمهيدى عام 2018، وتوج باللقب لأول مرة فى تاريخه خلال النسخة المنقضية على حساب فريق نهضة بركان المغربى، بركلات الجزاء الترجيحية.
- موعد مباراة الزمالك وديكاداها الصومالى اليوم
وتُقام مباراة الزمالك وديكاداها الصومالى فى التاسعة من مساء اليوم الجمعة، بحضور 10 آلاف مُشجع على ستاد برج العرب.
- القناة الناقلة لمباراة الزمالك وديكاداها الصومالى اليوم
تُذاع مباراة الزمالك وديكاداها الصومالى عبر قناة أون سبورت، حصريًا.
ويسعى طارق يحيى، المدير الفنى للزمالك الذى تولى قيادة الفريق فى مباراته أمام ديكاداها الصومالى، بصفة مؤقتة، لحين تولى المدير الفنى الأجنبى الجديد مهمته الفنية مع الفريق، لتحقيق نتيجة إيجابية وتوجيه رسالة قوية لمنافسى الأبيض فى البطولة الإفريقية بأنه قادم للمنافسة على اللقب، خاصة بعدما استعد الفارس الأبيض بشكل أفضل فى الفترة الأخيرة عقب تأجيل المباراة التى كانت ستقام يوم الأحد الماضى، على ستاد بتروسبورت، حيث خاض الفريق مباراة ودية مع فريق 6 أكتوبر التى انتهت بفوز الأبيض بهدفين مقابل هدف، أحرزهما المغربى أشرف بن شرقى المنضم حديثًا لصفوف القلعة البيضاء، ويوسف أوباما، صانع ألعاب الأبيض كما شهدت المباراة الدفع بالكثير من العناصر الأساسية والبديلة فى الفريق الأبيض، للاطمئنان على جاهزية اللاعبين لمواجهة اليوم أمام ديكاداها.
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