فيديو وأرقام.. صراع صفقات وحرس قديم فى قائمة الزمالك أمام ديكاداها

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد الزمالك لمواجهة فريق ديكاداها الصومالى فى التاسعة من مساء اليوم الجمعة، على استاد برج العرب، فى إطار منافسات ذهاب الدور التمهيدى لبطولة دورى أبطال إفريقيا، المقرر إقامتها على ستاد برج العرب بالإسكندرية، بحضور 10 آلاف مُشجع ويستعرض ”الخليج 365” أبرز المشاهد من قائمة الأبيض التى تستعد لمواجهة بطل الصومال..

- 9 صفقات جديدة فى ضربة البداية الإفريقية

شهدت قائمة الزمالك للمباراة تواجد 9 لاعبين جدد عن قائمة الفريق فى الموسم الماضى وهم:"محمد عواد ومحمد أبوجبل ومحمد صبحى، فى حراسة المرمى، ومحمد عبدالشافى العائد للأبيض فى مركز الظهير الأيسر، وكريم بامبو وإسلام جابر ومحمود عبدالرازق شيكابالا، فى مركز وسط الملعب، بالإضافة إلى المغربى أشرف بن شرقى ومصطفى محمد فى الهجوم".

- محمد عواد الأقرب لحراسة مرمى الزمالك

وضم طارق يحيى ثلاثة حراس مرمى فى قائمة المباراة إلا أنه استقر بنسبة كبيرة على الدفع بمحمد عواد أساسيًا فى المباراة، كان الزمالك قد تعاقد مع محمد عواد، بعد عودته للإسماعيلى بعد انتهاء فترة إعارته لنادى الوحدة السعودى فى الموسم الماضى، حيث شارك مع النادى السعودى فى 30 مباراة بواقع 27 مباراة فى الدورى السعودى و3 مباريات فى كأس الملك، استقبل خلالهم 38 هدفًا وحافظ على شباكه فى 8 مباريات.

كما ضمت قائمة الزمالك لمباراة ديكاداها العائد محمد أبو جبل والقادم من سموحة حيث شارك مع الفريق السكندرى فى الموسم المنقضى فى 33 مباراة بالدورى الممتاز، استقبل خلالهم 38 هدفًا وحافظ على نظافة شباكه فى 10 مباريات، فيما حصل على إنذارين أما الحارس الشاب محمد صبحى، فانضم للزمالك من بتروجت، حيث يبلغ من العمر 20 عاما، وسبق له وأن تولى حراسة مرمى الفريق البترولى فى الموسم المنقضى خلال 7 مباريات من بينهم مباراة فى كأس مصر، استقبل خلالهم 6 أهداف وحافظ على نظافة شباكه فى 4 مباريات بواقع 3 مباريات فى الدورى ومباراة فى كأس مصر.

- محمد عبدالشافى يقود الجبهة اليسرى للزمالك

فيما اقترب محمد عبد الشافى من قيادة الجبهة اليسرى للزمالك بعد عودته للأبيض مرة أخرى، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بعد غياب دام لـ5 مواسم، خاصة فى ظل غياب عبد الله جمعة، صانع ألعاب الأبيض، الذى تألق فى مركز الظهير الأيسر مع الفريق فى الموسم الماضى، بعدما وظفه السويسرى كريستيان جروس، المدير الفنى السابق للأبيض، فى هذا المركز وقدم أداءً مميزًا، خاض عبد الشافى تجربة احترافية فى نادى أهلى جدة السعودى موسم 2014_2015، على سبيل الإعارة قبل أن يتم تفعيل بند الشراء فى الموسم التالى، ثم ينتقل إلى صفوف الفتح السعودى فى الموسم الماضى، حيث شارك صاحب الـ34 عامًا شارك فى 22 مباراة بالدورى السعودى، بجانب 3 مباريات أخرى ببطولة كأس الملك.

- كريم بامبو ينافس على مقعد أساسى بتشكيل الزمالك

فيما ينافس الثنائى المنضم للزمالك هذا الموسم كريم بامبو وإسلام جابر لحجز مقعدًا اساسيًا فى مباراة ديكاداها الصومالى، إلا أن حظوظ إسلام جابر ستكون الأقل فى ظل عدم جاهزيته بالنسبة لبامبو الذى قد يظهر فى التشكيل الأساسى، انضم إسلام جابر إلى صفوف الزمالك قادمًا من مصر للمقاصة بعدما قضى الموسم الماضى فى صفوف الداخلية على سبيل الإعارة، حيث يجيد اللعب فى مركز صناعة اللعب ويبلغ من العمر 23 عاما، شارك جابر مع الداخلية خلال 25 مباراة بالدورى ومباراة بالكأس، سجل خلالهم 3 أهداف وصنع مثلها فيما انضم كريم بامبو للزمالك من الإسماعيلى فى صفقة انتقال حر، شارك مع الإسماعيلى فى الموسم الماضى خلال 27 مباراة بالدورى سجل 6 أهداف وصنع تمريرة حاسمة، كما تواجد فى مباراتين بكأس مصر إلى جانب 7 مباريات أخرى بدورى أبطال أفريقيا.

شيكابالا ورقة رابحة للزمالك

أما شيكابالا فمن الممكن أن يشارك كبديل فى هذه المباراة حيث قد يفضل طارق يحيى الدفع ببامبو أساسيًا، عاد الأباتشى إلى القلعة البيضاء، بعد فسخ تعاقده مع فريق أبولون سميرنى اليونانى الذى انتقل له مطلع الموسم الماضى، على سبيل الإعارة إلا أنه لم يستكمل فترة الإعارة وعاد إلى مصر، بعدما شارك فى 11 مباراة بواقع 10 مباريات فى الدورى اليونانى بمعدل 439 دقيقة، ومباراة فى الكأس أحرز خلالها هدفًا.

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- أشرف بن شرقى يحجز مقعدًا اساسيًا أمام بطل الصومال

فيما يضع طارق يحيى، الكثير من الآمال على المغربى أشرف بن شرقى، المنضم حديثًا لصفوف الزمالك، فى مباراة اليوم أمام ديكاداها بطل الصومال، ليحجز اللاعب المغربى مقعدًا اساسيًا فى التشكيل الأساسى للأبيض فى المباراة، انضم المغربى أشرف بن شرقى إلى الزمالك قادما من الهلال السعودى، كما سبق له وأن لعب للعديد من الأندية منها فى الدورى المغربى والسعودى والفرنسى حيث يبلغ من العمر 25 عامًا ومن مواليد 24 سبتمبر 1994، ويجيد اللعب فى مركز الجناح الأيسر وصناعة اللعب والهجوم.

- مصطفى محمد على رأس الأوراق الرابحة

كما ضم طارق يحيى، مصطفى محمد لقائمة الزمالك أمام ديكاداها، إلا أنه من الممكن أن يُبقيه على مقاعد البدلاء كورقة رابحة للدفع بها أثناء المباراة بعد عودته للأبيض عقب انتهاء إعارته لفريق طلائع الجيش، لتدعيم خط هجوم الفريق الأبيض فى الموسم المقبل، حيث شارك مع الطلائع فى 29 مباراة بالدورى، أحرز خلالها 12 هدفًا، وصنع 5 أهداف.

- 12 لاعبًا اساسيًا ينافسون الصفقات الجديدة بالزمالك

فى المقابل ضمت قائمة الزمالك لمباراة اليوم أمام ديكاداها، 12 لاعبًا من العناصر الأساسية مع الفريق من الموسم الماضى، والتى ستدخل فى منافسة مع العناصر الجديدة لدعم الأبيض والتنوع بين عناصر الخبرة والوافدين الجدد فى الفريق فى أول تجربة خلال الموسم الجديد.

ويتواجد من العناصر الأساسية فى قائمة الزمالك أمام ديكاداها كلا من: "حمدى النقاز وحازم إمام ومحمود علاء ومحمود الونش ومحمد عبد الغنى ومحمد عبد السلام، فى خط الدفاع، ومحمود عبد العزيز ومحمد حسن ويوسف أوباما ومحمد عنتر وأحمد سيد زيزو فى خط الوسط، وعمر السعيد فى خط الهجوم".

و لن يغير طارق يحيى كثيرا فى خط دفاعه عن المجموعة الأساسية للزمالك من الموسم المقبل، حيث من الأقرب الدفع بمحمود الونش لعدم جاهزية محمود علاء بجوار محمد عبد الغنى فى قلب الدفاع وحمدى النقاز فى الجبهة اليمنى.

- زيزو ومحمد حسن ثنائى بديل لطارق حامد وساسى

فيما يدرس طارق حامد الدفع بالثنائى محمود عبدالعزيز زيزو ومحمد حسن، كثنائى خط الوسط، لتعويض غياب الثنائى طارق حامد وفرجانى ساسى عن المباراة، وسبق لـ "زيزو" فى تعويض غياب الدولى التونسى فرجانى ساسى، بعدما شارك بجوار طارق حامد فى قيادة خط وسط الأبيض أما محمد حسن فلم يشارك فى الموسم الماضى سوى فى مباراتين فقط فى الدورى الممتاز لمدة 84 دقيقة و15 دقيقة فى كأس مصر لذلك لم يحسم طارق يحيى مشاركته من عدمه بشكل نهائى أمام ديكاداها اليوم فيما سيعتمد طارق يحيى على عنتر كورقة رابحة سواء على مقاعد البدلاء أو التفكير بالاكتفاء بزيزو كمتوسط ميدان مدافع وأمامه رباعى يكون من بينهم عنتر مع بن شرقى وأوباما وبامبو.

- يوسف أوباما يستمر فى المشاركة الأساسية

أما يوسف إبراهيم "أوباما" كان الأكثر مشاركة من بين لاعبى الزمالك الموسم الماضى وسوف يستمر فى مشاركته أساسيًا مع الفريق فى مباراته أمام ديكاداها الصومالى، بعدما شارك فى 51 مباراة بواقع 30 مباراة فى الدورى و15 مباراة فى الكونفدرالية و3 مباريات فى البطولة العربية ومباراتين فى كأس مصر ومباراة السوبر المصرى السعودى، أحرز خلالهم 13 هدفًا بواقع 10 أهدف فى الدورى وصنع 5 أهداف أخرى، فيما أحرز 3 أهداف فى الكونفدرالية.

- عمر السعيد يقود خط الهجوم

فيما سيقود عمر السعيد، خط هجوم الزمالك، بنسبة كبيرة، وذلك بعدما شارك مع الفريق فى الموسم الماضى خلال 41 مباراة، بواقع 25 مباراة فى الدورى و11 مباراة فى الكونفدرالية و3 مباريات فى البطولة العربية ومباراتين فى كأس مصر، أحرز خلالهم 5 أهداف فى الدورى وصنع مثلهم، فيما أحرز 3 أهداف فى الكونفدرالية.