شكرا لقرائتكم خبر عن 300 دولار لكل لاعب مكافأة ناشئى اليد بعد التأهل للمربع الذهبي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رصد مسئولو اتحاد اليد مبلغ 300 دولار لكل لاعب فى صفوف ناشئين اليد بعد التأهل إلى المربع الذهبى فى كأس العالم بمقدونيا. Advertisements تأهل منتخب مصر لناشئين اليد إلى نصف النهائى بالفوز على ايسلندا بنتيجة 35 /31 ، بينما تأهل منتخب البرتغال لمواجهة مصر بالفوز على فرنسا بنتيجة 31 /26 . وشهد مشوار ناشئى اليد فى الدور الأول تحقيق الفوز على السويد فى ضربة البداية بنتيجة 32 /29 قبل الخسارة من فرنسا 28/ 24 ثم الفوز على تايوان 36/ 25 ثم كندا 47 /20 وأخيرًا المجر 31 /24 ، ليتصدر المجموعة الثانية و ينجح فى الفوز على سلوفينيا 30 / 23

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