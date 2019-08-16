شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك دخل المزاد.. الأبيض يعرض 3 ملايين لضم إيهاب أمين من سبورتنج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مصدر مسئول بالجهاز الفنى لفريق سلة الزمالك ان النادى أرسل فاكسا إلى سبورتنج يونيو الماضى ، يطلب فيه التعاقد مع إيهاب امين ، الا أن النادى السكندرى لم يرد على الفاكس .

وأضاف المصدر فى تصريح لليوم السابع أن الزمالك أرسل فاكس أخر ، لسبورتنج الأسبوع الماضى يطلب فيه ضم اللاعب رسميا مقابل 3 ملايين جنيها ، ولم يتم الرد أيضا ، مشيرا إلى أن الاهلى تدخل فى الصفقة و حصل على توقيع اللاعب مقابل 2 مليون و 75 الف جنيها بأقل من عرض الزمالك بربع مليون جنيها ، دون أسباب

يعقد مجلس إدارة نادى سبورتنج برئاسة أحمد وردة اجتماعا طارئا لمجلس إدارة النادى يوم الأحد المقبل، لمناقشة أزمة إيهاب أمين لاعب فريق السلة بالنادى السكندرى.

ووقع اللاعب على عقود انتقاله للأهلى، وكذلك رغبة اللعب فى القلعة الحمراء، كما أرسلت إدارة القلعة الحمراء شيك بقيمة 2 مليون و750 ألف جنيه، كأكبر صفقة فى تاريخ كرة السلة