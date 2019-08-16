شكرا لقرائتكم خبر عن كدمة القدم تُبعد إسلام جمال عن ودية الاتحاد السكندرى و دمنهور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

تعرض إسلام جمال مدافع الاتحاد السكندرى لكدمة شديدة فى وجه القدم اليمنى إثر كرة مشتركة مع أحد لاعبى مصرى السلوم، فى المباراة الودية التى جمعت الفريقان أمس ، والتى انتهت بفوز الاتحاد بهدفين مقابل هدف وأحرز ثنائية الاتحاد مهاجمه خالد قمر.

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وأدت تلك الكدمة إلى استقرار الجهاز الفنى بقيادة طلعى يوسف لإراحة إسلام جمال من مباراة دمنهور الودية المقرر لها الثامنه من مساء اليوم الجمعة على ستاد المكس.

ومن جانبه أكد عمرو الاشلم طبيب الاتحاد السكندرى أن إسلام جمال سيعود للتدريبات الجماعية يوم الأحد المقبل عقب خضوعه لبرنامج علاجى من قبل الجهاز الطبى للفريق.