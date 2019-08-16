شكرا لقرائتكم خبر عن سمير عثمان: زي موحد للحكام لتسهيل مهمة الدخول للملاعب.. وزيادة البدلات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف سمير محمود عثمان رئيس لجنة الحكام أنه طلب تصميم زي موحد للحكام بلون معين لتسهيل مهمة دخولهم للملاعب خلال مباريات الدوري و الكأس.

تابع عثمان فى تصريحات لقناة ON SPORT لبرنامج ملعب أون ويقدمه سيف زاهر ، أن الحكام الاجانب التابعين للكاف أو الفيفا لهم زي موحد يسهل مهمة تواجدهم فى الملعب وهو ما أسعي لتطبيقه فى الدوري المصري بالتنسيق مع مسئولو اتحاد الكرة .

أضاف رئيس لجنة الحكام أنه عقب إجتماعه مع ثروت سويلم المدير التنفيذى لاتحاد الكرة والقائم بأعمال رئيس الجبلاية أنه طلب زيادة بدل الحكام فى الموسم المقبل.

أكد سمير عثمان أنه سيقوم بعمل CREDIT CARD لكل الحكام لصرف مستحقات المباريات عن طريقه ، وسيتم إيداع البدلات أولاً بأول فى هذا الكارت والإتفاق مع البنوك على الصرف من أي ماكينة صرف دون خصم اي مستحقات.