رئيس لجنة الحكام: التكلفة ليست العائق أمام تطبيق تقنية الفيديو في مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد القادر سعيد:
أكد محمود سمير عثمان رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم أن التكلفة المالية ليست هي العائق أمام تطبيق تقنية الفيديو "VAR" في مصر خلال بطولات الموسم الجديد.
وفي تصريحات لقناة "أون سبورت" قال عثمان:"التكلفة المالية أمرها بسيط، من الممكن أن يتدخل الرعاة لتوفير الأموال من أجل استيراد الأجهزة".
ولن تكون تقنية الفيديو حاضرة في الدوري المصري الممتاز في الموسم الجديد، رغم انتشارها في عدد كبير من دوريات العالم والشرق الأوسط.
وأضاف عثمان:"لكي يُسمح لك باستخدام تقنية الفيديو من فيفا، يجب أن تحصل أولاً على رخصة بذلك، وأن يكون لديك حكام لديهم رخصة للتعامل مع الأمر".
وكشف عثمان عن عدد الحكام المصريين الذي يمكنهم التعامل مع تقنية الفيديو:"لدينا 256 حكماً، من بينهم 4 فقط حاصلين على رخصة للتحكيم عبر تقنية الفيديو".
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