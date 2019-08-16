عثمان: لن أتواصل مع رؤساء الأندية.. ولن أقبل إملاءات بتعيين الحكام

محمد اسماعيل - القاهرة - رفض محمود سمير عثمان رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم فكرة التواصل مع رؤساء الأندية المصرية من أجل مناقشة الأداء التحكيمي أو الاختيارات للمباريات.

وفي حواره مع "أون سبورت" قال عثمان:"أتبع سياسة الفيفا في تقييم أداء الحكام واختيارهم لإدارة المباريات، لكن لماذا أقبل اتصال رئيس نادي، وفي ماذا سوف أتكلم معه؟".

وأضاف عثمان:"الاتصالات بين لجنة الحكام والأندية أمر غير وارد على الإطلاق، وفي حالة إجباري على فعل شيء لا أقبله سوف أتقدم باستقالتي فوراً".

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وتابع رئيس لجنة الحكام:"لن أقبل إملاءات رؤساء الأندية في تعيين حكام بعينهم أو رفض أخرين، لكني سأتخذ خطوات استباقية بإبعاد أي حكم لديه مشكلة مع نادي معين عن إدارة مبارياته".

وأردف سمير عثمان:"أنا شخص يبحث عن النجاح، ولذلك لن أضع نفسي أو حكامي في أزمات ومشاكل، ولن أنتظر أن يطلب نادي معين استبعاد حكم بعينه من مبارياته".

وأنهى عثمان:"هل من المقبول أن أطلب من أحد الأندية إشراك لاعب أو استبعاد أخر؟ بالطبع لا، إذاً لن نقبل نفس الأمر من رؤساء الأندية بشأن تعيين الحكام لإدارة المباريات".