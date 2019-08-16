برشلونة يعول على أوراقه الجديدة للحفاظ على لقب الدوري الإسباني

وسط كل هذه الضوضاء بشأن إمكانية استعادة النجم البرازيلي نيمار إلى صفوف الفريق ، يبدأ برشلونة غدا الجمعة رحلة الدفاع عن لقبه في الدوري الإسباني لكرة القدم مفعماً بالثقة في ظل تعاقده مع لاعب خط الوسط الهولندي المتألق فرنكي دي يونج من أياكس الهولندي والمهاجم الفرنسي الخطير أنطوان جريزمان من أتلتيكو مدريد الإسباني.

ورغم الجدل الذي أحاط بصفقة جريزمان ورغبة النجم الفرنسي في أن يمحو من ذاكرة مشجعي برشلونة واقعة رفضه الانتقال للفريق في صيف العام الماضي ، يشعر كثيرون من مشجعي الفريق الكتالوني أن دي يونج سيكون الصفقة الأهم للفريق. وكان برشلونة أعلن في كانون ثان/يناير الماضي عن تعاقده مع دي يونج 21/ عاما/ من أياكس مقابل 75 مليون يورو (5ر85 مليون دولار) .

وظل دي يونج في صفوف أياكس حتى نهاية الموسم الماضي قبل أن يقدمه برشلونة لوسائل الإعلام والجماهير في تموز/يوليو الماضي باستاد “كامب نو” أمام 19 ألفاً و850 مشجعاً. وكانت هذه الصفقة على وشك الفشل حيث حاول باريس سان جيرمان جاهداً الفوز بخدمات اللاعب ما دفع جوسيب ماريا بارتوميو رئيس نادي برشلونة وأوسكار جراو الرئيس التنفيذي للنادي للسفر إلى أمستردام من أجل حسم الصفقة والحصول على توقيع اللاعب لمدة خمس سنوات.

وعلى عكس صفقة جريزمان والجدل المحيط بمفاوضات نيمار ، حظي دي يونج بتأييد جميع مشجعي برشلونة الذين رحبوا بانتقاله إلى الفريق رغم انقسامهم بشأن نيمار وجريزمان. ويرى مشجعو برشلونة في اللاعب الهولندي الشاب بديلاً مستقبلياً للاعب المهم سيرخيو بوسكيتس كما يرون أنه من الممكن أن يلعب اللاعبان سوياً في صفوف الفريق هذا الموسم. ولعب دي يونج دوراً مهما في فترة الإعداد التي خاضها برشلونة قبل بداية الموسم الجديد.

وذكرت صحيفة “آس” الإسبانية الرياضية ، بعد مباراة الفريق الأخيرة في فترة الإعداد والتي فاز فيها على نابولي الإيطالي 4 / صفر : “ما من لاعب لمس الكرة أكثر من فرنكي دي يونج حيث لمس الكرة 92 مرة. مرر دي يونج الكرة 78 مرة متفوقاً على جميع اللاعبين الآخرين وحقق نسبة نجاح في التمرير بلغت 3ر92 %بالمئة”.

وكان هذا الأداء الراقي من اللاعب في مباراة الفريق أمام نابولي على استاد ميتشجان كفيلاً بجعل الجميع يترقبون ضربة البداية في رحلة برشلونة للدفاع عن لقب الدوري الإسباني عندما يحل ضيفاً على أتلتيك بلباو اليوم.

وتمثل مباراة الغد بداية عهد جديد لبرشلونة مع بدء مسيرة دي يونج مع الفريق في المباريات الرسمية تحت قيادة المدرب إيرنستو فالفيردي.

وساهمت البداية الرائعة لدي يونج مع برشلونة في أن تنسى جماهير الفريق فشل النادي في التعاقد مع ماتياس دي ليخت الجوهرة الأخرى لفريق أياكس.

وقال دي يونج لدى تقديمه إلى وسائل الإعلام : “كنت أود رؤية دي ليخت هنا في صفوف برشلونة لكن الأمر ليس بيدي”.

وأوضح جوسيب ماريا بارتوميو رئيس نادي برشلونة بإيجاز : “كنت أعرف منذ فترة طويلة المكان الذي سيلعب فيه دي ليخت في الموسم المقبل، ما زلت أعلم لكنني لن أقول شيئا آخر”.

وفهم البعض هذا التصريح من بارتوميو على أنه تلميح بأن دي ليخت سيلعب في النهاية لبرشلونة لكنه انتقل إلى يوفنتوس الإيطالي فيما بعد ليظل دفاع برشلونة كما كان عليه في الموسم الماضي دون تغيير كبير في تشكيلته علماً بأن جان كلير توديبو سيكون اللاعب الرابع في قلب دفاع برشلونة بعد صامويل أومتيتي وكليمنت لينجلي وجيرارد بيكيه.

Advertisements

ويمثل اللاعب الجديد جونيور فيربو 22/ عاماً/ منافسا لجوردي ألبا على شغل الناحية اليسرى في تشكيلة برشلونة. وإذا كان لدى برشلونة نقطة ضعف مع بداية الموسم الجديد ، ستكون هي افتقاد الفريق للقوة في عمق الدفاع.

وفي المقابل ، يتمتع فالفيردي بوفرة من اللاعبين في المراكز الأخرى.

ويستطيع فالفيردي الآن الاعتماد على جريزمان الذي سعى لضمه في صيف العام الماضي ولكنه فضل وقتها البقاء في صفوف أتلتيكو مدريد.

ويبدو أن العروض العديدة القوية التي قدمها جريزمان في فترة الإعداد مع برشلونة ساهمت في نسيان الجماهير لهذا الموقف السابق من اللاعب الفرنسي.

وقال جريزمان لدى تقديمه إلى وسائل الإعلام والجماهير : “إذا كان علي أن أطلب الصفح ، سيكون هذا على أرض الملعب”.

وأعجبت الجماهير بهذا الحديث من جريزمان بينما نجح اللاعب في الوفاء بوعده حتى الآن.

وافتقد برشلونة لجهود نجمه الكبير ليونيل ميسي في فترة الإعداد للموسم الجديد حيث عاد اللاعب إلى برشلونة بعد انتهاء مشاركته مع المنتخب الأرجنتيني في بطولة كأس أمم أمريكا الجنوبية (كوبا أمريكا) بالبرازيل لكنه أصيب في ربلة الساق (عضلة السمانة) وهي الإصابة التي ستحرمه من المشاركة مع الفريق في مباراة الغد.

وقال ميسي للمشجعين ، على هامش مشاركة الفريق في بطولة كأس جوهان جامبر الودية ، إنه لا يشعر بالندم على وعده قبل بداية الموسم الماضي بأن يستعيد لقب دوري الأبطال الأوروبي لبرشلونة.

وأضاف : “سأقول نفس الشيء مجددا”.

ومع تدعيم صفوف الفريق في الصيف الحالي بشكل جيد وانضمام دي يونج ، تبدو آمال ميسي هذه المرة مستندة إلى الواقع.