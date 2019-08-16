بعد رحيل رونار.. خليلوزيتش مدرباً لمنتخب المغرب

أعلن الاتحاد المغربي لكرة القدم الخميس تعيين الفرنسي-البوسني وحيد خليلودزيتش مدرباً لمنتخبه الاول خلفاً للفرنسي هيرفيه رونار.

وقال رئيس الاتحاد المغربي فوزي لقجع في مؤتمر صحافي في مقر الاتحاد الى جانب المدرب الجديد “يملك السيد خليلودزيتش معرفة بالكرة الافريقية بعد تدريبه منتخبي الجزائر وساحل العاج”.

وكان خليلودزيتش توصل مطلع الشهر الجاري إلى اتفاق مع فالديمار كيتا، مالك نادي نانت صاحب المركز الثاني عشر في الدوري الفرنسي الموسم الماضي، لترك منصبه بعد موسم واحد فقط على رأس إدارته الفنية، وذلك تمهيداً لاستلام الاشراف على المنتخب المغربي.

واتسمت علاقة خليلودزيتش (67 عاماً) بكيتا ونجل الأخير فرانك الذي يشغل منصب المدير العام، بالتوتر منذ استلامه المهام خلفاً لميغيل كاردوسو في أكتوبر الماضي، وذلك لأن اللاعب السابق لنانت وباريس سان جرمان لم يكن راضياً عن استراتيجية النادي وسياسة تعاقداته.

وسبق لخليلودزيتش التدريب في المغرب عندما قاد الرجاء البيضاوي (1997-1998) الى لقب مسابقة دوري ابطال أفريقيا عام 1997، ويملك خبرة تدريبية في شمال القارة كونه أشرف على تدريب المنتخب الجزائري من 2011 الى 2014 وقاده إلى إنجاز تاريخي ببلوغ ثمن نهائي كأس العالم للمرة الأولى في تاريخه، وذلك في البرازيل 2014 قبل أن يخرج بصعوبة وبعد التمديد على يد ألمانيا التي توجت باللقب لاحقاً.

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كما أشرف على منتخبي ساحل العاج (2008-2010) واليابان (2015-2018)، بالاضافة إلى أندية ليل ورين وباريس سان جرمان الفرنسية، الاتحاد السعودي، دينامو زغرب الكرواتي وطرابزون سبور التركي.

بدوره، كان رونار قد طوى في 21 يوليو الماضي فصلاً “طويلاً وجميلاً” مع منتخب المغرب امتد لأكثر من ثلاثة أعوام، مؤكداً أنه اتخذ قراره قبل المشاركة المخيبة للمنتخب في كأس الأمم الإفريقية، حيث خرج من الدور ثمن النهائي.

وأقصي المنتخب المغربي بشكل مفاجئ من البطولة التي كان من أبرز المرشحين لنيل لقبها، لاسيما بعد إنهائه دور المجموعات بالعلامة الكاملة والشباك النظيفة في صدارة مجموعته. لكن أسود الأطلس خسروا في الدور ثمن النهائي أمام منتخب بنين المتواضع بركلات الترجيح 4-1، بعد التعادل 1-1 في الوقتين الأصلي والإضافي.

وأعرب المدرب البالغ 50 عاماً والذي يعد من الأبرز في القارة السمراء، وعرف بقميصه الأبيض عن “فخره بالنجاح” الذي حققه مع منتخب المغرب، ومساهمته في تقدمه من المركز 81 في تصنيف الاتحاد الدولي (فيفا) عام 2016، الى المركز 45 حالياً.

وقاد رونار الذي انتقل لتدريب المنتخب السعودي المنتخب المغربي الى بلوغ نهائيات أمم أفريقيا مرتين (2017 حين خرج من الدور ربع النهائي على يد مصر، و2019 حين خرج من ثمن النهائي من البطولة التي كانت تقام للمرة الأولى بمشاركة 24 منتخباً)، كما أعاده الى نهائيات كأس العالم للمرة الأولى بعد غياب 20 عاماً، وذلك من خلال المشاركة في مونديال روسيا 2018.