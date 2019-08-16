أطلق نادي ألميريا الإسباني الذي انتقلت ملكيته مؤخرًا إلى المستشار السعودي تركي آل الشيخ، حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، مساء اليوم الخميس. الاجتماعي تويتر، مساء اليوم الخميس. جدير بالذكر أن نادي ألميريا يلعب بدوري الدرجة الثانية الإسبانية حيث احتل المركز العاشر الموسم الماضي، قبل أن تنتقل ملكيته إلى تركي آل الشيخ الذي يتطلع إلى الصعود للدوري الإسباني ومن ثم المنافسة عليه. الثانية الإسبانية حيث احتل المركز العاشر الموسم الماضي، قبل أن تنتقل ملكيته إلى تركي آل الشيخ الذي يتطلع إلى الصعود للدوري الإسباني ومن ثم المنافسة عليه.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر نادي ألميريا يطلق نسخة باللغة العربية على موقع تويتر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.