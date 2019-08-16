المصري البورسعيدي يكشف شعار مئوية النادي

اختارت إدارة النادي المصري شعار للإحتفال بمئويته على قميصه الذي سيخوض به مبارياته بالنسخة السابعة عشر من البطولة الكونفيدرالية ومباريات بطولتي الدوري وكأس مصر للموسم المقبل 2020/2019. بالنسخة السابعة عشر من البطولة الكونفيدرالية ومباريات بطولتي الدوري وكأس مصر للموسم المقبل 2020/2019.

وسوف يبدأ النادي المصري الإحتفال بمئويته من إعتباراً من الثامن عشر من مارس القادم.

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