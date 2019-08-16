مدرب منتخب اليد للناشئين يكشف سر الوصول لنصف نهائي المونديال

أعرب مجدى أبو المجد المدير الفنى للمنتخب الوطنى لكرة اليد للناشئين عن سعادتة البالغة لهذا الانجاز الكبير الذى يتحقق من مبارة لاخرى مشيرا ان الوصول لنصف نهائي المونديال يعد انجاز كبير لكرة اليد المصرية.
واشار ان هذا الأداء يرجعللتخطيط الجيد لادارة الاتحاد خلال هذة المرحلة وقال ان المدرب الوطنى اثبت للعالم كلة انة على قدر المسئولية ولن يكن هناك فرق بين المصرى والأجنبى.
واشار الى ان التركيز الجيدوغلق المساحات هو سلاح الفراعنة فى البطولة وهو سر نجحنا اضافة الى تحفيظ اللاعبين خطة المباراة واستعاب الاعبين لها جيدا.
واشاد بمستوى جميع الاعبين خاصة الحارس العملاق عبد الرحمن حميد كما اشاد بالمستوى الفنى والبدنى الذى تميز بة جميع الاعبين حتى الان ونسعى جاهدا للفوز بالميدالية الذهبية ونهديها للرئيس عبدالفتاح السيسي.
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