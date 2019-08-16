بعد الوصول لنصف نهائي المونديال.. اتحاد اليد يقرر صرف مكافأت للناشئين

قرر مجلس ادارة اتحاد كرة اليد برئاسة هشام نصر صرف مكافات متميزة للاعبين والجهاز الفنى فى حالة التتويج بمونديال اليد للناشئين، مشيرا اننا اقتربنا كثيرا من العالمية وتصنيف عالمى جيد للمصريين وهذا يعد انجاز كبير لكرة اليد المصرية. جيد للمصريين وهذا يعد انجاز كبير لكرة اليد المصرية. وقال الدكتور محمود العدل عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة اليد وخبير الطب ان المكافات تنتظر منتخب مصر في حالة التتويج بالمونديال، مؤكدا أن الجميع لديه امل كبير فى الحصول على البطولة والميدالية الذهبية. الرياضة ان المكافات تنتظر منتخب مصر في حالة التتويج بالمونديال، مؤكدا أن الجميع لديه امل كبير فى الحصول على البطولة والميدالية الذهبية. جدير بالذكر أن منتخب مصر نجح في الوصول لنصف نهائي مونديال اليد بعد تغلبه على نظيره الايسلندي.



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