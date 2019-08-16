الأولمبية تهنئ منتخب الناشئين لكرة اليد بعد التأهل لقبل نهائي بطولة العالم

وجه مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب التهنئة لمنتخب الشباب لكرة اليد ومجلس إدارة اتحاد كرة اليد بالإنجاز الذي تحقق بوصول منتخب الناشئين للدور قبل النهائي لبطولة العالم المقامة في مقدونيا حاليا. وقال المهندس هشام حطب، منتخب كرة اليد للناشئين شرف اليد للناشئين شرف الرياضة المصرية ونجح في أن يرسم البسمة على وجوه المصريين بالوصول للمربع الذهبي لبطولة العالم ليكرر انجاز منتخب الشباب لكرة اليد الذي نجح في الحصول المركز الثالث والميدالية البرونزية في بطولة العالم التي أقيمت في فرنسا. وأعرب المهندس هشام حطب عن خالص التهنئة لأسرة كرة اليد المصرية برئاسة هشام نصر رئيس اتحاد كرة اليد على المجهود المبذول والنتائج المشرفة للرياضة المصرية. وتمنى المهندس هشام حطب التوفيق لمنتخب كرة اليد في الدور قبل النهائي وأن يواصل مشواره بنجاح لرفع راية مصر عالية.

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