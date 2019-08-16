الامارات | بندر الأحبابي.. ينشر قميص الذكريات

شكرا لقرائتكم خبر عن بندر الأحبابي.. ينشر قميص الذكريات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نشر لاعب المنتخب الوطني ونادي العين، بندر الأحبابي، على حسابه الشخصي في موقع تبادل الصور ومقاطع الفيديو «إنستغرام»، صورة للقميص الخاص به مع نادي العين، ويحمل الرقم 32، مبدياً تعجبه من مرور 11 عاماً على مشاركته مع «الزعيم» في المباريات. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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