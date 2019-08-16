الامارات | سعيد سويدان.. «بكالوريوس تقنية المعلومات»

شكرا لقرائتكم خبر عن سعيد سويدان.. «بكالوريوس تقنية المعلومات» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - هنأ نادي النصر على حسابه الرسمي في «تويتر» لاعب الفريق الأول سعيد سويدان، بعد حصوله على شهادة البكالوريوس في العلوم التطبيقية بتخصص تقنيات المعلومات «الأمن والأنظمة الجنائية» من كلية علوم الكمبيوتر والمعلومات. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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