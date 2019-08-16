شكرا لقرائتكم خبر عن بايرن فى مواجهة قوية أمام هيرتا برلين فى افتتاح الدورى الألمانى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يستهل الفريق الكروى الأول بنادى بايرن ميونخ الألمانى رحلة الدفاع عن لقب دورى البوندسليجا بمواجهة قوية فى الثامنة والنصف مساء اليوم، الجمعة، أمام نظيره هيرتا برلين فى الجولة الأولى من الدورى الألمانى.

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ويسعى بايرن ميونخ بقيادة مدربه الكرواتى نيكو كوفاتش لحصد نقاط المباراة الثلاث وتقديم عرض قوى يرهب به منافسيه من بداية المسابقة.

كان بايرن قد حصد لقب الدورى فى الموسم المنقضى برصيد 78 نقطة بفارق نقطتين فقط عن أقرب منافسيه بروسيا دورتموند الذى احتل المركز الثانى برصيد 76 نقطة، وفى المقابل يأمل هيرتا برلين فى تحقيق نتيجة إيجابية فى مواجهة اليوم بعدما قدم موسما متذبذبا فى الموسم المنقضى احتل به المركز الحادى عشر برصيد 43 نقطة.

كانت إدارة نادى بايرن قد تعرضت لانتقادات لاذعة من الصحف الألمانية لعدم عقد صفقات من العيار الثقيل خلال الميركاتو الصيفى، وحملت صحيفة «سبورت بيلد» الألمانية مسؤولية عدم إتمام صفقات مدوية بنادى بايرن إلى إدارة النادى، وأشارت الصحيفة إلى عدم قدرة مسؤولى النادى على إنهاء صفقة ليروى سانى جناح مانشستر سيتى الإنجليزى، وأوضحت صحيفة «بيلد» أن مفاوضات البايرن مع «كوتينيو» لاعب برشلونة تتوقف على مفاوضات اللاعب مع باريس سان جيرمان الفرنسى.