شكرا لقرائتكم خبر عن برشلونة يقص شريط «الليجا» بمواجهة نارية أمام أتلتيك بيلباو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة، صوب ملعب «سان ماميس»، لمتابعة مواجهة من العيار الثقيل، فى التاسعة مساءً، والتى تجمع بين فريقى برشلونة وأتلتيك بيلباو، فى افتتاحية الدورى الإسبانى للموسم الكروى الجديد، حيث من المنتظر أن يكون ساخنا للغاية خاصة بعد التدعيمات القوية التى قامت بها أندية الليجا خلال فترة الانتقالات الصيفية.

تقابل الفريقان فى 105 مباريات بجميع المسابقات، حيث فاز البارسا فى 70 مباراة، فى مقابل 20 لبلباو وتعادلا 14 مرة، حيث كان آخر فوز حققه فريق أتلتيك على الفريق الكتالونى فى كامب نو يعود إلى عام 2001 أى قبل 17 عاما بنتيجة 2/1 سجل هدفى النادى الباسيكى أورزايز وإزكويرو، بينما هدف البارسا جاء عن طريق النجم البرازيلى السابق ريفالدو.

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يأمل فريق برشلونة فى الاحتفاظ بلقب الدورى الإسبانى هذا الموسم، خاصة بعد الصفقات القوية التى أبرمها فى الميركاتو الصيفى، ويأتى على رأسها الدولى الفرنسى أنطوان جريزمان، وفرانك دى يونج.

ويسعى فالفيردى إلى تحقيق الفوز فى المباراة الافتتاحية بالدورى الإسبانى على حساب فريق أتلتيك بيلباو من أجل الحصول على دفعة معنوية كبيرة فى بداية الموسم، حيث يريد استغلال عنصر الضغط على الفريق المنافس بسبب الجمهور.

حقق الفريق الكتالونى فوزا كبيراعلى حساب نابولى بنتيجة 4/0، فى المباراة التى جمعت الفريقين على ملعب ميشيجان، بالولايات المتحدة الأمريكية، ضمن استعدادات الفريقين للموسم الجديد، حيث خاض برشلونة مباريات ودية عديدة وكانت أمام جيرونا وانتهب خسارة البلوجرانا بهدف دون رد، وخسر أمام تشيلسى بهدفين مقابل هدف، ثم حقق الفريق الفوز فى آخر ثلاث مباريات له وكانت أمام فيسيل كوبى وأرسنال ونابولى.