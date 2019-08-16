شكرا لقرائتكم خبر عن الدورى الإسبانى ينطلق اليوم بصفقات مدوية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ينطلق اليوم الدورى الأسبانى لموسم ٢٠١٩ - ٢٠٢٠ بصفقات مدوية عقدتها الأندية أملاً فى المنافسة على لقب الدورى وظهور بمستوى مميز يليق بدورى الإسبانى وحقق الميركاتو الصيفى رقمًا قياسيًا هذا الموسم، حيث أبرمت أندية الليجا 70 صفقة حتى الآن فى الميركاتو الصيفى، تخطت قيمتها 950 مليون يورو، كما أنها تخلت عن 67 لاعبًا بلغوا قيمة 565 مليون يورو.

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وتتفوق أندية الدورى الإسبانى على بعض الدوريات حيث بلغ قيمة صفقات الانتقالات الصيفية 950 مليون يورو أكثر من الدورى الألمانى الذى بلغ 518 مليون يورو، والدورى الإيطالى 533 مليون يورو، والدورى الفرنسى 171 مليون يورو والبرتغالى 74 مليون يورو. وبلغ حجم إنفاق نادى ريال مدريد فقط من إجمالى إنفاق أندية الدورى الإسبانى 303 ملايين يورو، وهو ما يفوق إنفاق الدورى الفرنسى والبرتغالى معًا، هذا بالإضافة إلى القيمة المالية التى دفعها أتلتيكو مدريد فى التعاقد مع البرتغالى جواو فيليكس والتى تبلغ 126 مليون يورو، ما يقربها من مضاعفة قيمة إنفاق الدورى البرتغالى بأكمله.

ويأتى برشلونة فى المركز الثانى من حيث الأندية الإسبانية الأكثر إنفاقًا بقيمة 195 مليون يورو، يليه أتلتيكو مدريد بـ 177.2 مليون يورو، يليه إشبيلية بـ 92 مليون يورو، ويأتى فالنسيا فى المركز الخامس بإجمالى إنفاق 48 مليون يورو، يليه ريال بيتيس بـ 30 مليون يورو.

وعلى مستوى اللاعبين الأكثر قيمة فى سوق الانتقالات الصيفية بالدورى الإسبانى، يأتى فيليكس جواو فى المركز الأول بـ 126 مليون يورو، يليه أنطوان جريزمان إلى برشلونة بـ 120 مليون يورو، ثم البلجيكى إدين هازارد إلى ريال مدريد بـ 100 مليون يورو، يأتى خلفهما الهولندى فرانك دى يونج المنضم إلى البارسا بـ 75 مليون يورو، ويأتى فى المركز الرابع لوكا يوفيتش، مهاجم الملكى الجديد، الذى انضم بـ 65 مليون يورو. فيما رحل عن الدورى الإسبانى العديد من اللاعبين، حيث يأتى الفرنسى لوكاس هيرنانديز الذى انضم إلى بايرن ميونيخ الألمانى بـ 80 مليون يورو راحلاً عن نادى أتلتيكو مدريد، يليه الإسبانى رودريجو هيرنانديز كاسكانتى المنضم إلى مانشستر سيتى الإنجليزى بـ 70 مليون يورو راحلاً عن نادى أتلتيكيو مدريد أيضًا. يذكر أن الدورى الإسبانى كان الأقل إنفاقًا فى صيف عام 2017 من بين الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى بإجمالى إنفاق 557 مليون يورو، بينما تصدر القائمة فى حينذاك الدورى الإنجليزى، بإجمالى إنفاق مليار و369 مليون يورو.