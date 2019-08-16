نادي ألميريا يطلق حسابه الرسمي باللغة العربية بـ تويتر الجمعة 16 أغسطس 2019 أطلق نادي ألميريا الإسباني حسابه الرسمي باللغة العربية عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" وذلك لمساعدة الجمهور العربي على التواصل مع أخبار النادي المملوك للمستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفية بالمملكة العربية السعودية.

وغرد الحساب الرسمي لنادي ألميريا عبر موقع تويتر: "الحساب الرسمي لنادي ألميريا باللغة العربية يرحب بكم، أهلاً بجماهيرنا في العالم العربي". Advertisements ورد المستشار تركي على تغريدة النادي من خلال حسابه، قائلاً: "لن نستسلم أبداً". كما رحب حساب الليجا الرسمي بموقع تويتر، بحساب النادي قائلاً: "مرحبا بالحساب الرسمي لنادي "ألميريا" بالعربية في (الدرجة الثانية)". وكانت ملكية نادي ألميريا قد انتقلت إلى معالي المستشار تركي آل الشيخ، وهو نادي ينافس بدوري الدرجة الثانية.

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