فلامنجو ينهي مفاوضاته مع بالوتيلي
الخميس 15 أغسطس 2019
أعلن نادي فلامنجو البرازيلي، اليوم الخميس، عن فشل مفاوضات ضم المهاجم الإيطالي ماريو بالوتيلي، وذلك بعد يومين من "الاجتماعات الودية" مع وكلائه في موناكو (فرنسا).
وقال النادي البرازيلي في بيان مقتضب "لقد قرر نادي فلامنجو وماريو بالوتيلي ووكلائه -بالاتفاق المتبادل وبعد يومين من الاجتماعات الودية في موناكو- إنهاء المفاوضات اليوم التي كانت حول ضم اللاعب".
ووفقا لبعض وسائل الإعلام البرازيلية والإيطالية، فبانسحاب نادي فلامنجو من المفاوضات، بات اللاعب صاحب الـ29 عامًا قريبًا من الانضمام لنادي بريشيا الإيطالي، الوافد الجديد هذا الموسم لدوري الدرجة الأولى (السيري آ).
وكان قد سافر اثنان من مسؤولي فلامنجو، بداية الأسبوع الجاري، للاجتماع بممثلي اللاعب والاتفاق حول ضمه للنادي ولكن باءت المفاوضات بالفشل.
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