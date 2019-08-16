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إنتر ميلان يوافق على عرض نابولي لضم إيكاردي

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إنتر ميلان يوافق على عرض نابولي لضم إيكاردي

الخميس 15 أغسطس 2019

أكد تقرير صحفي إيطالي، اليوم الخميس، أن إنتر ميلان وافق على عرض نابولي لضم المهاجم الأرجنتيني ماورو إيكاردي، هذا الصيف.

ووفقًا لموقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، فإن نابولي عرض على إنتر ضم إيكاردي مقابل 70 مليون يورو.

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وأشار إلى أن إنتر وافق على العرض، وينتظر فقط الحصول على موافقة النجم الأرجنتيني لإتمام الصفقة.

وأوضح أن فريق الجنوب عرض على اللاعب الحصول على راتب سنوي يبلغ 9 ملايين يورو، ما يجعله اللاعب الأعلى أجرًا في نابولي.

وسبق أن أشارت تقارير إلى أن إيكاردي يرغب في الانتقال إلى يوفنتوس، ولكنه سينتظر حتى الإثنين المقبل قبل أن يحسم موقفه من العروض الأخرى.  

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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