تقارير: الأهلي يطلب ضم ظهير أيسر ساو باولو البرازيلي
الخميس 15 أغسطس 2019
ذكرت تقارير صحفية في البرازيل أن النادي الأهلي تقدم بعرض إلى نادي ساو باولو البرازيلي من أجل التعاقد مع الظهير الأيسر بالفريق رينالدو مانويل دا سيلفا.
وأضافت صحيفة UOL أن النادي البرازيلي تلقى عرضًا من النادي الأهلي يوم 14 أغسطس.
وأكملت أن إدارة النادي لم تقبل العرض الأول من النادي الأهلي لضم اللاعب صاحب الـ29 عامًا.
وواصلت الصحيفة أنه ينبغي على إدارة النادي الأهلي أن ترفع من قيمة العرض المالي للصفقة إذا ما أرادو الفوز بخدمات رينالدو.
ويتواجد في مركز الظهير الأيسر بالنادي الأهلي، الدولي التونسي علي معلول والذي ارتبط اسمه بنادي الأهلي السعودي لكن إدارة النادي القاهري رفضت فكرة رحيله.
كما يتواجد محمود وحيد والذي انضم إلى صفوف الأهلي قادمًا من مصر للمقاصة خلال الانتقالات الشتوية الماضية لكنه لم يُشارك بصفة مستمرة.
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