ستويتشكوف: لا مكان لنيمار في برشلونة

الخميس 15 أغسطس 2019

أبدى النجم البلغاري المعتزل هيرستو ستويتشكوف، معارضته لمساعي فريقه السابق برشلونة الإسباني، لاستعادة الجناح البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، مشددًا على أنه سيكون بمثابة "قنبلة داخل غرفة خلع الملابس" حال عودته للفريق الكتالوني.



وانتقل نيمار لصفوف سان جيرمان في صيف عام 2017، بعدما دفع فريق العاصمة الفرنسية قيمة الشرط الجزائي في عقده مع برشلونة، البالغ 222 مليون يورو، ليصبح أغلى لاعب في تاريخ كرة القدم حاليًا، فيما يكثف مسؤولو برشلونة مفاوضاتهم مع إدارة سان جيرمان لعودة اللاعب من جديد إلى قلعة (كامب نو).

وانتقل وفد من النادي الإسباني إلى العاصمة الفرنسية باريس، لإجراء مفاوضات بشأن ضم اللاعب لصفوف برشلونة في فترة الانتقالات الصيفية الحالية، رغم المبالغ الطائلة التي أنفقتها خزينة النادي لضم المهاجم الفرنسي أنطوان جريزمان والهولندي الشاب فرانكي دي يونج.

ويعتقد ستويتشكوف أن صفقة نيمار، التي ستكلف برشلونة الكثير من الأموال، ستكون أضرارها أكثر من نفعها، لاسيما في ظل عدم وجود دور واضح له داخل الفريق "المرصع بالنجوم" على حد وصفه.

وصرح أيقونة الفريق الإسباني لمحطة (يونيفجن) التليفزيونية الأمريكية اليوم الخميس "برشلونة لا يحتاج لنيمار".

أوضح ستويتشكوف "لا مكان لنيمار في الفريق الذي يوجد به بالفعل لاعبون مهمون مثل عثمان ديمبيلي وأنطوان جريزمان ولويس سواريز بالإضافة إلى ليونيل ميسي".

وتساءل أيقونة برشلونة السابق "أين سيلعب نيمار؟ إنه سيكون بمثابة قنبلة داخل غرفة خلع الملابس".

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وشدد ستويتشكوف، الذي كان أحد أبرز نجوم برشلونة في حقبة التسعينيات من القرن الماضي "من جهتي، فإنني لا أريد أن يعود".

وأضاف اللاعب البلغاري "بالتأكيد هناك مجموعة من لاعبي الفريق يرغبون في عودة نيمار ويطلبون من رئيس النادي بذل الجهد لإتمام الصفقة، لكن برشلونة لن ينفق أي يورو لإعادته لأنه لا يملك الأموال المطلوب دفعها لسان جيرمان".

ويسعى برشلونة للتغلب على أي مشاكل مالية تعرقل ضم نيمار من خلال إدخال لاعبيه المتواجدين حاليا على ذمته في صفقة تبادلية مع نجم منتخب البرازيل.

وعرضت إدارة برشلونة مبادلة نيمار بالكرواتي إيفان راكيتيش وكذلك البرازيلي فيليب كوتينيو، وهو ما اعتبره ستويتشكوف نهجا خاطئا.

واستنكر ستويتشكوف طريقة تفاوض برشلونة مع النادي الفرنسي، حيث قال "عرض اللاعبين على سان جيرمان؟ إنه أسلوب غير محترم".

وتابع "راكيتيتش لاعب عظيم ويتسم بالتواضع الشديد ولم يخذل النادي ودافع دائمًا عن مصالح برشلونة، وكوتينيو كلف برشلونة الكثير من المال لضمه ومازال لديه المزيد لكي يقدمه للفريق وإنني أراهن عليه".

واختتم ستويتشكوف حديثه قائلا "آمل ألا يغادر أي لاعب صفوف برشلونة".

ويستعد برشلونة لبدء حملة الدفاع عن لقب الدوري الإسباني للموسم الثالث على التوالي، حينما يحل ضيفًا على أتلتيك بلباو، غدًا الجمعة، في المرحلة الأولى للمسابقة.