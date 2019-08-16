سانشيز على طاولة 3 أندية إيطالية
الخميس 15 أغسطس 2019
أكد تقرير صحفي بري
أكد تقرير صحفي بريطاني، اليوم الخميس، أن التشيلي أليكسيس سانشيز، مهاجم مانشستر يونايتد، على طاولة ثلاثة أندية من الدوري الإيطالي.
ووفقًا لصحيفة "ذا صن" البريطانية، فإن سانشيز يحظى باهتمام كل من يوفنتوس ونابولي وميلان في الميركاتو الصيفي الحالي.
ورغم أن روما كان قريبًا من الحصول على خدمات سانشيز بموافقة مانشستر يونايتد، ولكن اللاعب رفض العرض.
وفي حالة انتقال سانشيز إلى أي نادٍ، فإن مانشستر يونايتد سيدفع جزءًا من راتب اللاعب البالغ 505 ملايين إسترليني.
ويعد المهاجم التشيلي خارج حسابات النرويجي أولي جونار سولسكاير، مدرب مانشستر يونايتد، هذا الموسم وفقًا للتقارير الصحفية.
طاني، اليوم الخميس، أن التشيلي أليكسيس سانشيز، مهاجم مانشستر يونايتد، على طاولة ثلاثة أندية من الدوري الإيطالي.
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