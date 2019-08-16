شكرا لقرائتكم ليفربول يتجاوز تشيلسي ويحرز كأس السوبر الأوروبية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - الرياض – "الحياة" | منذ 17 ساعة في 15 أغسطس 2019 - اخر تحديث في 15 أغسطس 2019 / 10:04

أحرز ليفربول الإنكليزي كأس السوبر الأوروبية في كرة القدم، بفوزه على مواطنه تشيلسي بركلات الترجيح 5-4، بعد تعادلهما 1-1 في الوقت الأصلي، و2-2 في الوقت الإضافي أمس (الأربعاء) في إسطنبول.



وكان أوليفييه جيرو منح التقدم لتشيلسي خلال الشوط الأول، وتعادل ليفربول بعد الاستراحة عبر السنغالي ساديو ماني الذي أضاف هدفاً آخر لفريقه في الوقت الإضافي بتسديدة قوية، وجاء الهدفان بصناعة البديل فيرمينو، فيما سجل جورجينيو التعادل لتشيلسي من علامة الجزاء، قبل أن ينتقل الفريقان لركلات الترجيح.

ونفذ ليفربول كل ركلاته الخمس بنجاح، بينما أضاع مهاجم تشيلسي تامي أبراهام آخر ركلة، بعدما تصدى الحارس أدريان للكرة بقدمه، ليضمن الانتصار لليفربول في المباراة.

وهذه المرة الأولى التي تجمع فيها هذه المباراة بين فريقين إنكليزيين بعدما توج ليفربول بدوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، وتشيلسي الفائز بالدوري الأوروبي "يوروبا ليغ".