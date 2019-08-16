شكرا لقرائتكم رئيس سموحة يتهم الاتحاد المصري السابق بالفساد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - القاهرة – محمد فتحي | منذ 19 ساعة في 15 أغسطس 2019 - اخر تحديث في 15 أغسطس 2019 / 09:41

اتهم رئيس مجلس إدارة نادي سموحة محمد فرج عامر، الاتحاد المصري السابق لكرة القدم برئاسة هاني أبوريدة بالفساد ، وقال عبر حسابه في" فيسبوك " أن بحوزته معلومات تؤكد أن الاتحاد السابق وعد حكم مباراة ناديه والزمالك في نهائي كأس مصر 2018 محمد فاروق بامتيازات كبيرة منها راتب ضخم في مقابل تسهيل فوز الفريق "الأبيض" باللقب ليقام السوبر المحلي بين الأهلي والزمالك ويجنى الاتحاد من ورائه مكاسب مالية، وكان الاتحاد المصري رفض استقدام حكم أجنبي لهذه المباراة على رغم دفع نادي سموحة المبلغ المحدد لذلك . من جانب آخر ، كشف رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور عن اعتذار الأرجنتيني رامون دياز عن عدم تدريب الفريق" الأبيض" على رغم موافقته المبدئية ، فيما وافق البرتغالي فيريرا لكنه اشترط استلام المهمة في شهر أكتوبر القادم . يذكر أن المدرب الصربي فالدان ميلوفيتش دخل دائرة المرشحين لتدريب الزمالك . وشدد منصور على أنه ليس من حق نادى ديكاداها الصومالى المطالبة بتقسيم حقوق بث مباراتي الفريقين بدوري أبطال إفريقيا نظرا لإقامتهما في مصر وبتنظيم من نادي الزمالك . وهدد الفريق الصومالي بالانسحاب من مواجهة الفريق المصري فى دور الـ64 بدورى الأبطال في حال تمسك النادي "الأبيض" بموقفه . وتأجلت مباراة الذهاب من الأحد الماضي إلى الـ 16 من الشهر الجاري بناء على تنسيق بين الناديين ، كما تقام مباراة الإياب أيضا في مصر .







Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر رئيس سموحة يتهم الاتحاد المصري السابق بالفساد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الحياة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.