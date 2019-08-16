شكرا لقرائتكم محمد عودة يكشف سر رفض صلاح للانضمام للأهلى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل كشف محمد عوده المدير الفني لبتروجت أن محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر رفض الإنضمام للنادي الأهلي خلال فترة تواجده فى المقاولون العرب.
تابع عوده فى تصريحات لقناة TIME SPORTS الأهلي طلب التعاقد مع محمد صلاح خلال وجوده فى المقاولون ولكن صلاح رفض الإنتقال للأهلي ، و أكد تمسكه بالإحتراف وهو ما وافقه عليه مسئولو المقاولون وقتها.
أضاف عوده أن صلاح لم يُصدم بعد رفض الزمالك التعاقد معه، مؤكداً أن اللاعب محترف ويطور نفسه بمعنى الكلمة .
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