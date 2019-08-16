شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة يكشف حجم راتب المدير الفني الجديد لمنتخب الفراعنة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل كشف مصدر مسئول باتحاد الكرة، أن المدير الفني للمنتخب والذى سيتم الكشف عنه الأسبوع المقبل لن يتخطى راتبه ما بين الـ400 و 500 ألف جنيه شهرياً بعد الاستقرار بصفة رسمية على تعيين مدرب مصري خلفاً للمكسيكي خافيير أجيري المدير الفني السابق للفراعنة، والذى تمت إقالته عقب خروج منتخب مصر من دور الـ16 لكأس الأمم الأفريقية 2019 بعد الهزيمة أمام جنوب أفريقيا بهدف فى البطولة التى استضافتها مصر.
استقر مسئولو اتحاد الكرة بالتنسيق مع وزارة الرياضة على 5 أسماء لإختيار من بينهم المدير الفني لمنتخب مصر القادم خلفاً للمكسيكي خافيير وهم حسام البدري و إيهاب جلال و حسن شحاته وطلعت يوسف وحسام حسن على أن يكون الحسم خلال الأيام القليلة المقبلة.
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