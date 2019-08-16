شكرا لقرائتكم فيفا يوقف أمين صندوق اتحاد أميركا الجنوبية السابق مدى الحياة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - أوقف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" يوم الخميس أمين الصندوق السابق لاتحاد أميركا الجنوبية البوليفي رومير أوسونا مدى الحياة بتهمة تلقي الرشوة.
ووجدت غرفة الحكم في لجنة الاخلاقيات المستقلة أن عضو اتحاد أميركا الجنوبية السابق وعدة لجان في فيفا مذنب بمخطط رشوة بين 2012 و2015، وخصوصا "دوره في منح عقود حقوق إعلامية وتسويقية لشركات في ما يخص بطولات ينظمها اتحاد كونميبول".
وغرم فيفا الرئيس السابق للاتحاد البوليفي مليون فرنك سويسري (نحو مليون دولار اميركي).
وفي ديسمبر 2015، كان أوسونا من بين 16 مسؤولا يلاحقهم القضاء الاميركي للمشاركة في قضايا فساد متعلقة بكرة القدم. وفور اتهامه، تعهد أوسونا بالتعاون مع المحققين في كل من بوليفيا والولايات المتحدة الذين يحققون في قضايا فساد مرتبطة بالاتحاد الدولي.
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