وثائقي ليدز بصوت نجم فيلم «جلادييتر»

استعان نادي ليدز يونايتد الإنجليزي المنافس بالدرجة الأولى، بصوت الممثل النيوزلندي راسل كراو، مشجع ليدز الذي قدم شخصية البطل في فيلم «جلادييتر» (المصارع الروماني)، في مسلسل النادي الوثائقي «تيك أس هوم» من 6 حلقات.

ويبدأ الفيلم بصوت الممثل وصورة المدرب بيلسا وهو يقول: «أنا اسمي مارسيلو ألبرتو بيلسا كالديرا، قائد جيوش إيلاند رودز، جنرال ليدز ليجيونز، خادم مخلص للإمبراطور الفعلي أندريا رادريزاني. مدرب لعملاق مهزوم، أتجسس على الأندية المنافسة وسوف أنتقم هذا الموسم أو القادم».

ووقع كراو في حب ليدز منذ مشاهدة برنامج «ماتش أوف ذا داي» في السبعينات فيما موّل الوثائقي مالك النادي رادريزاني. ويظهر في الوثائقي دانييل جيمس الذي اقترب كثيراً من ضمه لكن اللاعب اختار مانشستر يونايتد. ويسلط المسلسل على طرق بيلسا في التدريب مثل وزن اللاعبين صباح كل يوم وتمضية 9 ساعات في ملعب التمرينات ويعلق المدافع لوك آيلنج: «نصل المنزل متلهفين للطعام لكن نفكر أن وراءنا وزن صباح اليوم التالي». ولم يسمح بيلسا بدخول الكاميرات غرفة الملابس قبل المباريات لكن سلطت الضوء على إصابات اللاعبين الكثيرة بمعدل 7 لاعبين كل شهر كما تحدث المدير التنفيذي كينير عن تعيين الأرجنتيني مدربا ويقول: «في صيف 2018 جلسنا مع بيلسا في فندق ببوينيس آيريس مدة 12 ساعة لم نستطع فيها مناقشة الشروط المالية لكن حصلنا على موافقته».