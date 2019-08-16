30 لاعباً يشاركون في بطولة الإمارات للشطرنج

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تنطلق اليوم منافسات بطولة الإمارات الفردية للشطرنج لفئة الرجال التي ينظمها اتحاد اللعبة بقاعة نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، وتستمر المنافسات حتى يوم 24 أغسطس الجاري، ويشارك فيها 30 لاعباً من أبرز لاعبي منتخبنا الوطني للرجال والأندية يتقدمهم الأستاذ الدولي الكبير سالم عبدالرحمن والأستاذ الدولي عمر نعمان وأستاذ الاتحاد الدولي جاسم الحوار، وإبراهيم سلطان بطل النسخة الماضية وعمران الحوسني بطل العرب للشباب، وعدد من اللاعبين من الأندية، بجانب مشاركة الفئات المشمولة الخاصة بقرار صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، وتقام البطولة وفقاً للنظام السويسري من 9 جولات.

وأكد حسين خلفان الشامسي أمين عام الاتحاد أن البطولة ضمن روزنامة الاتحاد المحلية والتي تعد ضمن محطات الإعداد للاستحقاقات الخارجية، وقال: الإنجازات التي حققها الشطرنج الإماراتي في البطولة العربية الأخيرة بالأردن والتي حصد فيها لاعبونا 14 ميدالية ملونة منحته لقب البطولة والمركز الأول ما هي إلا نتاج عمل كبير داخل الاتحاد سواء من مجلس إدارة الاتحاد أو اللجان العاملة خاصة الجهاز الإداري والفني الذي يدير منظومة المنتخبات بشكل مثالي إضافة إلى تعاون الأندية ولا ننسى أن الأندية شاركت بلاعبيها في البطولة العربية الأخيرة بجانب لاعبي المنتخبات والنتائج في مجملها حملت اسم الشطرنج الإماراتي.

وأضاف: المنافسة في بطولة الإمارات للرجال ستكون قوية في ظل مشاركة عدد كبير من أصحاب الألقاب الدولية بجانب مشاركة الفئات المشمولة بقرار صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، وهو ما يجعل هناك منافسة على الصدارة بين عدد كبير من اللاعبين، ونهدف في النهاية لأن يستفيد جميع المشاركين من البطولة.

ومضى يقول: نشكر نادي الشارقة الثقافي للشطرنج على استضافة البطولة وكل ما يقدمه للشطرنج الإماراتي على مدار الموسم وهو ما ينطبق على كل الأندية التي تقدم المساندة والدعم للعبة من خلال تنظيم البطولات والتي تقام على مدار الموسم في أغلب الأندية ومؤخرا كان هناك مهرجان أبوظبي للشطرنج وقبلها بطولة الإمارات الفردية في نادي دبي وهو تأكيد على أن البطولات المحلية لا تتوقف على مدار العام.