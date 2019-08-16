الجزيرة يستأنف تدريباته استعداداً لمواجهة خورفكان

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - استأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الجزيرة تدريباته، مساء أمس، بأبوظبي، في إطار مرحلة التحضيرات الأخيرة التي تعقب المعسكر الخارجي الذي اختتمه يوم الجمعة الماضي في هولندا، استعداداً لتدشين منافسات الموسم الجديد ببطولة كأس الخليج العربي عندما يواجه خورفكان الصاعد حديثاً للمحترفين الخميس المقبل، على استاد محمد بن زايد.

ويدخل الجزيرة منافسات الموسم الجديد بمعنويات عالية وطموحات كبيرة، ويعول على الصفقات المدوية التي أبرمها خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وأبرزها التعاقد مع عمر عبد الرحمن، «عموري»، وعامر عبد الرحمن، اللذين سينضمان إلى تدريبات الفريق ويكملان القوة الضاربة الهجومية بتواجد كوكبة من أبرز لاعبي المنتخبات الوطنية، يتقدمهم النجمان علي مبخوت، وخلفان مبارك، إضافة إلى علي خصيف وفارس جمعة ومحمد العطاس وخليفة الحمادي، وأطلقت العديد من الأوساط على الجزيرة الفريق الذي يضم أكبر عدد من لاعبي المنتخب الوطني، في دلالة واضحة على أنه أحد أقوى الفرق في الموسم الجديد. ومن دون أدنى شك فإن التعاقد مع عموري يعد مكسباً فنياً وتجارياً وتسويقياً للجزيرة، وكرة الإمارات، بعودة نجم العين والهلال السابق لإمتاع الجماهير في دوري الخليج العربي، عقب تعافيه من الإصابة بقطع في الرباط الصليبي للمرة الثالثة في مسيرته، والأهم أن الإعلان عن الصفقة جاء بالاقتران مع تقديم زميله الدولي عامر عبد الرحمن.

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وتوالت ردود الأفعال ورسائل الثناء من كل الأوساط الفنية والإعلامية والرياضية، على خطوة الجزيرة بالتعاقد مع النجمين، وعلق الفنان حسين الجسمي على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: «في بداية الصيف إعادة تشكيل شركة الكرة، وبعدها مدرب هولندي جديد، ثم تعيين الإنجليزي بيندر قادماً من مانشستر سيتي رئيساً تنفيذياً للتسويق، اكتملت المعادلة فنياً وجماهيرياً وتجارياً بتواجد عموري ومعهم كينو وباتنا ومبخوت وخلفان وعامر والآخرون، عهد جديد للجزيرة، عهد جديد للفخر». وبارك عارف العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي لكرة الإمارات، وقال: «مبروك لكرة الإمارات، مبروك وشكراً لنادي الجزيرة».

وبات خطا وسط وهجوم الجزيرة من أقوى الخطوط على صعيد كل أندية دورينا، حيث يضم منتصف الميدان سلطان الغافري وعامر عبد الرحمن والكاميروني سياني ومحمد العطاس، فيما تستند القوة الهجومية الجزراوية إلى تواجد مبخوت وعموري وخلفان مبارك والمغربي مراد باتنا والبرازيلي كينو الذي يعد أحد أبرز انتدابات الجزيرة ومكاسبه في الميركاتو الحالي، حيث سبق اللاعب سمعته ومستواه الفني والمهاري الرائع في الدوري المصري مع بيراميدز، والمنتقل من صفوفه على سبيل الإعارة لمدة موسم، حيث يرتبط مع الفريق المصري بعقد حتى صيف 2021، ويبلغ قيمة الشرط الجزائي في العقد 10 ملايين دولار. ويتمتع كينو «29 عاماً» بالمهارة والموهبة الكروية والسرعة ودقة التمرير والتصويب، وشارك الموسم الماضي مع بيراميدز في 33 مباراة سجل 10 أهداف، وساهم في صناعة 11 أخرى.

وظهر كينو بصورة لافتة مع بيراميدز وحصل على حقه إعلامياً، حيث وصف بأنه أفضل أجانب الفريق البرازيليين، حيث كان يضم برفقته ثلاثة لاعبين برازيليين، وكان هو أيقونة الفريق الذي يلعب دوراً محورياً في الجانب الهجومي خلال كل مباراة ببطولتي الدوري والكأس، وسيشكل الإضافة المطلوبة منه ضمن صفوف الجزيرة بعد ظهوره اللافت في معسكر هولندا، وممارسته هوايته المفضلة سواء بزيارة الشباك، أو صناعة الأهداف خلال المباريات الودية التي خاضها الفريق. وسيبدأ يورجن ستريبل المدير الفني للجزيرة في وضع الملامح الأولية للتشكيلة التي سيخوض بها مباراته الرسمية الأولى أمام خورفكان خلال الحصص التدريبية المقبلة التي ستتواصل بشكل يومي، خاصة عقب انضمام الدوليين عموري وعامر عبد الرحمن لصفوف الفريق لتتضح الصورة بشكل أكبر.