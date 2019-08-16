ماندزوكيتش يقترب من بايرن ميونيخ

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أفادت مصادر إعلامية ألمانية وإيطالية، أمس، بإمكانية عودة المهاجم الدولي الكرواتي ماريو ماندزوكيتش الذي يدافع عن ألوان فريق يوفنتوس الإيطالي، إلى صفوف فريقه السابق بايرن ميونيخ بطل الدوري الألماني في المواسم السبعة الماضية.

وحذت صحيفة «كيكر» الألمانية حذو نظيرتها الإيطالية «جازيتا ديلو سبورت» بعدما ألمحت إلى عودة محتملة، فكتبت: مدرب بايرن الكرواتي نيكو كوفاتش يريده بأي ثمن، من أجل تدعيم موقعه في غرف تبديل الملابس، الأمور باتت جدية.

ودافع المهاجم الكرواتي وصيف بطل العالم مع منتخب بلاده في مونديال روسيا 2018 (خسر أمام فرنسا 2-4) عن ألوان بايرن بين عامي 2012 و2014، وقاده لإحراز عدة القاب من بينها كأس دوري أبطال أوروبا عام 2013، ولقب الدوري المحلي عامي 2013 و2014 وكأس العالم للأندية (2013).