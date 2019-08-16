شكرا لقرائتكم خبر عن رابطة المحترفين تكمل استعداداتها لإطلاق الموسم الرياضي 2019-2020 والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكملت رابطة المحترفين الإماراتية، استعداداتها لإطلاق الموسم الرياضي الجديد 2019-2020، حيث سيتم إعلان الهوية الجديدة للرابطة والمسابقات التي تنظمها مساء اليوم في فندق أرماني بدبي، في حفل مميز يحضره مسؤولو القطاع الرياضي في الدولة، وضيوف من الاتحادين الآسيوي والعربي لكرة القدم، وممثلو الأندية، واللاعبون القدامى، وممثلو مختلف وسائل الإعلام، وضيوف الرابطة من مختلف الجهات.
وسيسبق حفل إطلاق الهوية الجديدة فعاليات مصاحبة، كما سيكون زوار نافورة برج خليفة على موعد مع مفاجآت تقدمها لهم رابطة المحترفين الإماراتية على هامش الحفل.
هذا وتنظم الرابطة، اليوم الجمعة وغداً السبت، ورشة عمل الموسم الرياضي الجديد، وذلك في فندق العنوان دبي مول بإمارة دبي أيضاً، وتنطلق فعاليات اليوم الأول بمحور تحديثات لوائح المسابقات، تليها تجربة يوم المباراة للجماهير، ثم حالات للدراسة، وتتواصل فعاليات الورشة في يومها الثاني بجلسة حوارية يتحدث فيها ممثل عن الدوري الإسباني (لا ليجا) والمدير التنفيذي لرابطة المحترفين الإماراتية، يتم خلالها استعراض أبرز المشاريع والمبادرات التي ستنفذها الرابطة على مدار الموسم، والتي ستشكل نقلة نوعية في دورينا. يليها محور التسويق والتذاكر، ثم الإعلام والبث التلفزيوني، حيث سيتم استعراض أبرز التعديلات التي طرأت على اللوائح، بالإضافة إلى المشاريع الجديدة. وتعتبر ورشة عمل الموسم الرياضي ملتقى مسؤولي المباريات وممثلي الأندية، يتم خلالها التعرف إلى المستجدات ومناقشة حالات الدراسة المعروضة والتعرف إلى القوانين الجديدة في عالم المستديرة.
ويختتم برنامج رابطة المحترفين الإماراتية بمؤتمر توقيع اتفاقية حقوق البث التلفزيوني يعقد الساعة 4:45 مساء غد السبت في فندق العنوان، مقر إقامة ورشة الموسم الرياضي، يحضره مسؤولو القنوات الحاصلة على حقوق البث التلفزيوني، وممثلو وسائل الإعلام، وسيتم خلال المؤتمر الكشف عن تفاصيل حقوق البث التلفزيوني لمسابقات رابطة المحترفين الإماراتية.
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