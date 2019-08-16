ميسي ورونالدو ودايك مرشحون لجائزة الأفضل في أوروبا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (ويفا)، عن ترشيح كل من الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني والبرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم يوفنتوس الإيطالي والهولندي فيرجيل فان دايك مدافع ليفربول الإنجليزي لجائزة أفضل لاعب في أوروبا لموسم 2018-2019.

واختارت لجنة مؤلفة من 80 مدرباً لأندية شاركت في منافسات دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي الموسم الماضي، إضافة إلى 55 صحفياً، هذا الثلاثي للتنافس على الجائزة التي سيتم تسليمها خلال حفل سيقام في إمارة موناكو الفرنسية في 29 أغسطس الحالي؛ حيث ستقام أيضاً قرعة دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا.

كان ميسي (32 عاماً)، حقق لقب الدوري الإسباني مع النادي الكاتالوني الموسم الماضي؛ حيث كان أفضل هداف في الليغا ب36 هدفاً، وتربع على صدارة هدافي دوري الأبطال بإحرازه 12 هدفاً، أما مع منتخب التانغو، فقد خرج من الدور نصف النهائي لكوبا أمريكا على يد البرازيل حاملة اللقب.

أما رونالدو (34 عاماً)، الذي انتقل إلى «بيانكونيري» في صيف 2018، فقد نجح في موسمه الأول في إيطاليا بالفوز بالدوري المحلي مسجلاً 21 هدفاً؛ حيث حل رابعاً على قائمة الهدافين، إضافة إلى فوزه بجائزة أفضل لاعب في الدوري، ونجح في تحقيق لقب النسخة الأولى من دوري الأمم الأوروبية مع منتخب بلاده.

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أما فان دايك (28 عاماً)، فقد أحرز مع ال«ريدز» لقب دوري أبطال أوروبا على حساب توتنهام في النهائي، إضافة إلى فوزه بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي، وبات أول مدافع يفوز بها منذ الإنجليزي جون تيري مع تشيلسي عام 2005. وأحرز لقب الكأس السوبر الأوروبية الأربعاء، على حساب تشلسي، بركلات الترجيح، هذا وحل لاعب ساوثمبتون السابق وصيفاً لدوري الأمم الأوروبية مع منتخب هولندا.

لدى السيدات، اختارت اللجنة ثلاثي فريق ليون الفرنسي حامل لقب دوري أبطال أوروبا للمنافسة على الجائزة القارية، ووقع الخيار على الإنجليزية لوسي برونز، والنرويجية أدا هيغربرغ، والفرنسية أماندين هنري.

وفي العام الماضي، كانت الجائزة من نصيب الكرواتي لوكا مودريتش، الذي أحرز لقب دوري أبطال أوروبا مع ريال مدريد الإسباني وحل وصيفاً لكأس العالم مع كرواتيا حين فاز بجائزة أفضل لاعب في المونديال، أما لدى السيدات، فذهبت الجائزة للدنماركية بيرنيل هاردر لاعبة فولفسبورغ الألماني.

وكان ميسي أول الفائزين بهذه الجائزة التي أطلقتها «ويفا» عام 2011 قبل أن يفوز بها مجدداً عام 2015، فيما كانت من نصيب الإسباني اندريس انييستا عام 2012 والفرنسي فرانك ريبيري عام 2013 قبل أن تنتقل إلى رونالدو أعوام 2014، 2016 و2017.