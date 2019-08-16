ترشيح رئيس فرايبورج لرئاسة الاتحاد الألماني للكرة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اقترح اسم فريتز كيلير رئيس نادي فرايبورج ليكون الرئيس الجديد للاتحاد الألماني لكرة القدم، من قبل اللجنة الاستكشافية المكلفة بإيجاد بديل لرينهارد جريدنل. وذكر الاتحاد الألماني أن كيلير (62 عاماً) سيقدم للاتحادات الإقليمية ورابطة الدوري الألماني للخضوع للاستجواب باجتماع في برلين في 21 أغسطس/آب، وبعد ذلك سيكون بحاجة إلى تأكيد حصوله على المنصب في الجمعية العمومية للاتحاد الألماني التي ستعقد في مدينة فرانكفورت في 27 سبتمبر/أيلول. وقال راينر كوخ، أحد الرئيسين المؤقتين للاتحاد: «مما لا شك فيه أن فريتز كيلير شخصية استثنائية ولديه كافة الإمكانيات لتولي رئاسة الاتحاد الألماني».

وأضاف: «الخبرة الممتدة على مدار عقود طويلة وتربطها اتصالات وثيقة بكرة القدم الاحترافية وكرة الهواة، وأيضاً مع كرة القدم للسيدات والشباب، إلى جانب مسيرته المهنية تجعله أبرز المرشحين». واستقال جريندل من رئاسة الاتحاد الألماني في أبريل/نيسان، بعدما اعترف بتلقيه ساعة يد هدية بقيمة ستة آلاف يورو (6.700 يورو) من رئيس الاتحاد الأوكراني السابق.

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وتولى رينهارد راوبول وراينر كوخ رئاسة الاتحاد بشكل مؤقت، وكانا أيضاً جزءاً من اللجنة التي درست المرشحين الدائمين لهذا المنصب.

وقال راوبول: «مع رؤية للتحديات الكبيرة التي تنتظر الاتحاد الألماني في هذا التوقيت، فإن فريتز كيلير هو المرشح الأنسب لقيادة أكبر منظومة رياضية في العالم في المستقبل». وقال كيلير إنه سيستقيل كرئيس لنادي فرايبورج إذا انتخب في الاتحاد الألماني، وهو قرار يصعب اتخاذه، حيث إن العمل مع فريق فرايبورج كان يجعله «سعيداً للغاية». وذكر المجلس الإشرافي لفرايبورج في بيان، أن كيلير سيكون خسارة كبيرة للنادي ولكنه أثنى على عمله «المكثف» ودعم ترشحه. ومع رابطة الدوري الألماني، يريد الاتحاد الألماني أن يقدم مرشحاً واحداً ليكون حاضراً في الجمعية العمومية. وسيكون كيلير مسؤولاً عن كل شيء بداية من تفاصيل البطولات الإقليمية للدرجة الرابعة، وحتى بناء أكاديمية الاتحاد الألماني التي تبلغ تكلفتها 150 مليون يورو (168.6 مليون دولار)، وحظوظ المنتخب الوطني الذي يقوده يواخيم لوف. كما يتوقع منه أن يجلب الاستقرار لمنظومة باتت الآن تنتظر رئيسها الثالث، في آخر خمس سنوات.

وكان جريندل تولى رئاسة الاتحاد الألماني لكرة القدم خلفاً لفولفجانج نبيرسباخ الذي استقال في نوفمبر/تشرين الثاني 2015، بسبب فضيحة متعلقة بحصول ألمانيا على حق تنظيم مونديال 2006.