البوندسليجا.. صراع متجدد بين البايرن وأسود فيستيفال

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يفتتح بايرن ميونيخ وهيرتا برلين اليوم، موسم الدوري الألماني البوندسليجا، فيما يلتقي غداً فرايبورغ مع ماينتس وفيردر بريمن مع فورتونا دوسلدورف وباير ليفركوزن مع بادربورن وفولفسبورغ مع كولن وبوروسيا دورتموند مع اوغسبورغ وبوروسيا مونشنغلادباخ - شالكه، وتختتم المرحلة بمباراتي اينتراخت فرانكفورت مع هوفنهايم ويونيون برلين مع لايبزيغ. ولم يتردد مدرب بوروسيا دورتموند السويسري لوسيان فافر في رفع التحدي علناً في وجه بايرن ميونيخ بطل ألمانيا في المواسم السبعة الأخيرة عشية انطلاق الموسم الجديد من البوندسليغا اليوم. وقال فافر الذي قاد فريقه الموسم الماضي إلى احتلال مركز الوصيف «يملك بايرن ميونيخ أفضل العوامل في البداية، لكننا نريد أن نكون منافسين أقوياء وسنحارب حتى النهاية من أجل اللقب».

قد يكون دورتموند استخلص العبر من الموسم الماضي بعد أن تقدم على الفريق البافاري بفارق تسع نقاط قبل عيد الميلاد، قبل أن يتراجع مستواه بشكل كبير في القسم الثاني، لينهي الموسم في المركز الثاني ليحرز بايرن لقبه السابع توالياً في إنجاز غير مسبوق في البوندسليجا. وسيسعى «أسود فيستيفال» إلى التعلّم من الأخطاء التي حصلت الموسم المنصرم على الصعيدين النفسي والرياضي. إذ وجهت انتقادات لمسؤولي النادي بأنهم تساهلوا مع لاعبيهم في الفترة الحاسمة من الموسم. مما لا شك فيه أن بطل أوروبا عام 1997 ووصيف القارة 2013 يضم لاعبين شبان موهوبين، ولكنهم يعانون عدم الثبات في المستوى، ولذلك عزز صفوفه للموسم المقبل على جبهات مختلفة. وكانت الصفقة الأبرز عودة المدافع الألماني ماتس هوملز (30 عاماً) إلى صفوف النادي الذي لعب معه بين عامي 2009 و2016 وحقق معه لقب البوندسليغا في مناسبتين (2011 و2012) قادماً من بايرن ميونيخ بعد ثلاث سنوات حقق خلالها اللقب المحلي ثلاث مرات بصفقة بلغت 37 مليون يورو، وذلك لتعويض رحيل قلب الدفاع الفرنسي أبدو ديالو الذي عاد إلى بلاده من بوابة باريس سان جرمان. وأعرب بطل العالم مع منتخب ألمانيا عام 2014 عن سعادته بالعودة قائلًا: «ما جذبني للعودة هو الدور الذي اقترحه عليّ أكي فاتسكه (رئيس النادي) وهو دور القيادة (...) حيث سأتحمل المسؤولية عندما تكون الأمور سيئة أحياناً وسأكون موجوداً في الظروف الصعبة وأقود زملائي». وعزز دورتموند صفوفه باستقدام كل من المهاجم البلجيكي ثورغان هازارد (26 عاماً) من بوروسيا مونشنغلادباخ، الظهير الأيسر الألماني نيكو شولتس (26 عاماً) من هوفنهايم ومواطنه الجناح يوليان براندت (23 عاماً) من باير ليفركوزن. ونجح دورتموند بالمحافظة على أفضل لاعبيه الذين تألقوا في الموسم الماضي لا سيما الجناح الإنجليزي المتألق جايدون سانشو الذي تهافتت عليه أبرز الأندية الأوروبيةا ولا سيما مانشستر يونايتد، كما استمر في صفوفه المدافع السويسري مانويل أكانجي والبلجيكي أكسل فيتسل لاعب خط الوسط إضافة إلى قائده ومحبوب جماهير ملعب «سيغنل ايدونا بارك» الألماني ماركو رويس.

وفي ظل العمل المميز الذي قام به دورتموند الذي تغلب على بايرن ميونيخ 2-صفر ليحرز الكأس السوبر الألمانية قبل أسبوعين، لم تكن الحال كذلك بالنسبة إلى الفريق البافاري. فعلى الرغم من تعويضه رحيل هوملز بالتعاقد مع كل من المدافعَين الفرنسيين بطلي العالم 2018 بنجامان بافار من شتوتغارت الألماني ولوكاس هرنانديز من أتلتيكو مدريد الإسباني، إلا أنه لم يعوّض الغيابات الكبيرة التي حصلت في خط المقدمة. إذ خسر حامل لقب الدوري الألماني في 29 مناسبة أسطورتيه الهولندي أريين روبن والفرنسي فرانك ريبيري بعد 10 و12 عامًا أمضياها في النادي البافاري على التوالي. كما عاد الكولومبي خامس رودريغيز إلى صفوف ريال مدريد مع انتهاء فترة الإعارة وعدم رغبة بايرن في شرائه. وإزاء هذا الوضع، دق المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي الذي لا يزال يحلم بالفوز باللقب القاري الأغلى ناقوس الخطر الأسبوع الماضي قائلاً: «أن نلعب طوال موسم كامل بوجود 13 أو 14 لاعباً فقط من ذوي الخبرة، فهو أمرٌ صعب. سنلعب ما بين 50 و60 مباراة (...) ولا نملك العدد الكافي من اللاعبين من أجل المنافسة». ورغم نجاح بايرن في الحصول على خدمات الجناح الأيسر الكرواتي إيفان بيرزيتش (30 عاماً) على سبيل الإعارة لموسم واحد من إنتر ميلان الإيطالي، إلا أن جماهير بطل أوروبا خمس مرات لا تبدو سعيدة بالعمل الذي يقوم به مدير الرياضة في النادي، البوسني حسن صاليح ميدزيتش وارتفعت الأصوات على مواقع التواصل الاجتماعي للمطالبة بإقالته.

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وقد وصفت الصحافة الألمانية التوقيع مع وصيف بطل العالم 2018 ب «الخطة البديلة» أو «الحل الاحتياطي» بعدما تراجع بايرن عن فكرة التعاقد مع الجناح الأيسر الشاب لوروا سانيه من مانشستر سيتي بعد تعرض الدولي الألماني ابن ال 23 عاماً لإصابة في الرباط الصليبي أوائل أغسطس الحالي وسيخضع لعملية في الركبة ستبعده لعدة أشهر عن الملاعب.وقد ردّ مدرب بايرن الكرواتي نيكو كوفاتش خلال تقديم مواطنه عشية انطلاق البوندسليغا على هذه المسألة قائلاً: «أنا أيضاً كنت خطة بديلة وقد حققنا الثنائية المحلية بفوزنا بلقبي الدوري والكأس».

ورغم الانتقادات التي تتعرض لها إدارة بايرن إلا أن أسطورة الفريق والكرة الألمانية لوثار ماثيوس الذي لعب في صفوف النادي البافاري بين عامي 1984 و1988 ومن ثم بين 1992 و2000 بدا متفائلاً قبل انطلاق الموسم. وقال قائد منتخب ألمانيا بطل العالم عام 1990 في حديث لوكالة فرانس برس «كم لاعباً من بوروسيا دورتموند يمكن أن يكون في التشكيلة الأساسية لبايرن؟ وكم لاعباً من بايرن بإمكانه أن يلعب أساسياً في دورتموند؟ حتماً عدد أكبر من (بايرن) ميونيخ بإمكانهم اللعب في دورتموند وليس العكس. أنا متأكد أن البوندسليغا ستكون مثيرة ولكن في النهاية سيتوج بايرن بطلاً».

وفي وجه العملاقين الألمانيين، من المتوقع أن تتنازع الفرق الأخرى على المراكز المؤهلة إلى دوري الأبطال والدوري الأوروبي. ويبدو لايبزيغ ثالث الموسم الماضي الأقرب إليهماا وسيعوّل على مدربه الجديد الشاب الألماني يوليان ناغلزمان (32 عاماً) القادم من هوفنهايم لمحاولة الاقتراب من القمة.