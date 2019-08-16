كلباء يضم البرازيلي أدريانو

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت شركة نادي اتحاد كلباء لكرة القدم أمس، عن انضمام الدولي البرازيلي السابق هينريكي أدريانو لقلعة النمور لمدة موسم واحد في صفقة انتقال حر، قادماً من نادي كورنثيانز البرازيلي، والذي يتمتع بخبرة كبيرة، حيث سبق له تمثيل أندية، برشلونة الإسباني ونابولي الإيطالي وبايرن ليفركوزن الألماني.

وبانضمام البرازيلي صاحب ال32 عاماً، أكمل فريق النمور الرباعي الأجنبي، بعدما تعاقد مع التوجولي بينيل مالابا والأردني ياسين البخيت، فضلاً عن قرار الإبقاء على المجري بالاس جوجاك قائد الفريق.