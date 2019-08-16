«الشارقة الرياضي» يبحث التعاون مع أكاديمية الاتحاد الدولي لبناء الأجسام

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بحث مجلس الشارقة الرياضي سبل التعاون وتبادل الخبرات مع أكاديمية الاتحاد الدولي لبناء الأجسام واللياقة البدنية (IFBB)، والتي تعتبر من الأكاديميات المميزة على مستوى العالم، ومقرها في دبي تحت مظلة الاتحاد الدولي والهيئة العامة للرياضة، وتم إشهارها في العام 2016.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد أمس، بمقر المجلس بحضور سعيد العاجل مدير إدارة الفعاليات الرياضية والمجتمعية، الأمين العام بالإنابة، وزكية سهيل المشرخ، مديرة الاتصال الحكومي بالإنابة، وبخيت سعيد القرص، رئيس قسم الألعاب الفردية، ومن جانب الأكاديمية عبد الكريم محمد سعيد، رئيس مجلس الإدارة، وزايد الجلاف، نائب الرئيس، وجاسم إشكناني، مدير إدارة الشؤون الإدارية، والمحاضر الدولي وليد عبد الكريم، مدير إدارة الشؤون الفنية.

ورحب سعيد العاجل بزيارة الوفد، وتناول الاجتماع التعاون بين الطرفين الموضوعات المتعلقة بالصالات وتطوير ثقافة بناء الأجسام واللياقة البدنية في الإمارة الباسمة، وإقامة البطولات وتبادل المقترحات والأفكار بين الجانبين، حيث ترتبط الأكاديمية بالاتحاد الدولي ومقرها في إسبانيا، ومن أهدافها تشجيع جميع فئات المجتمع من كلا الجنسين على ممارسة الرياضة ونشر الوعي الرياضي بالطرق العلمية السليمة، والبرامج والدورات النظرية والعملية عبر المحاضرين الدوليين في الرياضة، وتأهيل وتصنيف المدربين المواطنين والمقيمين في الإمارة بحسب شروط الاتحاد الدولي لبناء الأجسام واللياقة البدنية.

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وقدم المحاضر الدولي وليد عبد الكريم شرحاً مفصلاً عن الدورات التدريبية العلمية والعملية، والمستويات التسعة للحصول على مختلف الشهادات المعتمدة دولياً، وكذلك برامج التغذية والتحكيم في بناء الأجسام واللياقة البدنية.

وأشار العاجل إلى أن المجلس يرحب بالتعاون وتبادل الخبرات من منطلق حرص المجلس على التواصل مع كافة المؤسسات والجهات الرياضية وذات العلاقة، وأكد سعي المجلس من خلال قسم الأندية الخاصة، إلى ضبط وإدارة مختلف المراكز الصحية والأندية الرياضية بالإمارة، ووضع اللوائح والشروط المناسبة، بما يتوافق مع السياسات والإجراءات في مختلف الجهات والمؤسسات في الإمارة.

بدوره تقدم عبد الكريم محمد سعيد، رئيس مجلس إدارة أكاديمية الاتحاد الدولي لبناء الأجسام واللياقة البدنية، بالشكر لمجلس الشارقة الرياضي على الجلسة المثمرة، بما يؤكد الدور الرائد للمجلس في تطور الرياضة في الإمارة، وتوافر الإمكانيات والتشجيع على ممارسة مختلف أنواع الرياضات، حيث تخطط الأكاديمية لتعاون كبير في الفترة المقبلة مع المجلس، بما ينعكس على نشر ثقافة بناء الأجسام واللياقة البدنية في الإمارة الباسمة.

وفي نهاية اللقاء، تم تبادل الدروع التذكارية بين الطرفين، مؤكدين الحرص على توطيد العلاقات وتبادل الخبرات المختلفة؛ لما فيه المصلحة العامة.