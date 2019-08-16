شكرا لقرائتكم خبر عن أوزيل وكولاسيناك يعودان إلى تدريبات أرسنال والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عاد الألماني مسعود أوزيل صانع ألعاب نادي أرسنال الإنجليزي لكرة القدم، وزميله في الفريق البوسني سياد كولاسيناك، إلى تدريبات الفريق، استعداداً لمواجهة بيرنلي يوم السبت، في بطولة الدوري.
وكان الثنائي خرج من قائمة الفريق في المباراة التي فاز بها على حساب نيوكاسل في الجولة الافتتاحية من المسابقة، بعد تعرضهما لمحاولة اختطاف السيارة التي كانت تقلهما في لندن. وقال أوناي إيمري مدرب أرسنال في حديث مع الصحفيين: «أنا أثق بنسبة مئة بالمئة، بأن لديهما استعداد ذهني للعودة».
وكان أرسنال ذكر في بيان له، أن أوزيل وكولاسيناك غابا عن قائمة الفريق في مباراة نيوكاسل لإجراءات أمنية.
وألقت الشرطة القبض على رجلين في لندن، حيث وجهت إليهما تهمة ارتكاب جريمة خطف سيارات.
كانت هذه تفاصيل خبر أوزيل وكولاسيناك يعودان إلى تدريبات أرسنال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.