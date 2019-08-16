يد الوصل تضم الكرواتي ميروسلاف نيناديتش

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت شركة الألعاب الجماعية بنادي الوصل الرياضي أمس، عن تعاقدها رسمياً مع لاعب كرة اليد الكرواتي ميروسلاف نيناديتش قادماً من نادي بريكسن الإيطالي لمدة موسم واحد.

وكشف لاعب يد «الإمبراطور» الجديد عن حماسته ورغبته في التألق رفقة زملائه في الفريق الأصفر وقال: طموحي مع الوصل دائماً في القمة وبالطبع نهدف إلى تحقيق البطولات مع الفريق، لدي بعض الأصدقاء في كرواتيا الذين سبق وأن لعبوا في نادي الوصل، وعندما وصلني عرض من النادي حدثوني عن الفريق والجماهير بشكل إيجابي جداً، لم احتج إلى التفكير مرتين لقبول العرض.

وأضاف: سأحتاج لبعض الوقت للتأقلم على الأجواء هنا، ولكن لن يكون ذلك طويلا، فعندي فكرة جيدة عن البلد وعن كرة اليد في الإمارات التي أعتقد أنها تطورت بشكل جيد، هناك عدد من الأندية التي تنافس على البطولات، وعلينا أن نكون في مقدمة هذه الأندية، نطمح لتقديم أداء جيد والمنافسة على الألقاب، أتمنى أن نوفق في إسعاد جماهير النادي وأن نكون على قدر التحدي.